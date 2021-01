Carlos Fitz James y Belén Corsini: ¿boda en cuarentena por la pandemia?

Carlos Fitz James Stuart y Belén Corsini podrían tener que aplazar su esperada boda. Según ha podido confirmar la revista ¡Hola!, el conde de Osorno y su prometida habían pensado contraer matrimonio el próximo mes de mayo en el Palacio de Liria, pero el avance de la tercera ola de la pandemia pone en jaque sus intenciones. El pasado mes de noviembre, el propio Carlos, así lo confirmaba en declaraciones a la publicación: “todavía no tenemos fecha para la boda. Es que la Covid nos está afectando bastante. Esperamos tenerla lo antes posible, pero, de momento, no sabemos”, aseguraba el hijo mejor del duque de Alba. Sin embargo, poco después, ante la mejora de la situación, se hacían públicos tanto el lugar como la fecha: mayo de 2021 y el Palacio de Liria, tal como habían acordado los novios.

No obstante, parece que el giro en la evolución de la situación podría afectar a estos planes iniciales de la pareja. La tercera ola de la pandemia y las proyecciones sanitarias para los próximos meses están obligándoles a replantearse el esquema que tenían pensado. Por ahora, el enlace no está aplazado, pero el aumento de los contagios hace pensar que cabe la posibilidad de que tengan que tomar la decisión de posponerlo hasta que mejore la situación.

Tanto Carlos como Belén Corsini están muy emocionados con su boda y quieren que sea un día de celebración con toda su familia, sin excepciones. Por eso, es poco probable que se planteen la posibilidad de una ceremonia pequeña a la que no puedan asistir todas las personas que les gustaría. A todo esto hay que añadir que en las circunstancias actuales es muy difícil planificar una celebración como a ellos les gustaría, ya que las restricciones y las medidas de distanciamiento y seguridad marcan cualquier evento. Pese a todo, aún no han tomado la decisión final y esperarán unas semanas a ver cómo evoluciona la situación. De momento no se han revelado más detalles en torno a este esperado enlace, que será uno de los grandes acontecimientos del año que acaba de empezar.

No sería la primera vez que la pandemia trastoca los planes de la familia. El pasado mes de octubre, los duques de Huéscar, Fernando Fitz James y Sofía Palazuelo también tuvieron que aplazar el bautizo de su hija Rosario, cuyo nombre han elegido en recuerdo de la duquesa de Alba. Precisamente ellos fueron los grandes protagonistas de la última boda importante que se celebró en el Palacio de Liria de Madrid, en octubre del año de 2018 y a la que asistieron numerosas personalidades del mundo de la aristocracia, incluida la reina doña Sofía, que se mostró encantada con la pareja.

Carlos Fitz James y Belén Corsini tomaron la decisión de comprometerse el pasado año, tras algo más de dos años de relación. Belén, futura condesa de Osorno es hija de Mónica de Lacalle Rubio y del empresario Juan Carlos Corsini, fundador de la constructora Corsán. La joven estudió Administración y Dirección de Empresas en ICADE y en la actualidad trabaja con su familia.