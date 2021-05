Mala noticia para Cayetano Martínez de Irujo. El conde de Salvatierra no podrá estar presente este fin de semana en la boda de su sobrino, Carlos Fitz, con Belén Corsini. Ha sido el duque de Alba quien lo ha reconocido, esta misma mañana, aprovechando su visita a la Clínica de La Luz donde permanece ingresado su hermano desde la pasada semana.

Carlos Fitz-James Stuart atendía a los medios de comunicación a su salida del hospital para dar la última hora sobre el estado de salud de su hermano. «Está agotado, muy cansado», reconocía. Pese a las complicaciones sufridas, Cayetano Martínez de Irujo evoluciona positivamente de la afección intestinal por la que tuvo que ser intervenido de urgencia cuando ingresó el jueves.

Sin embargo, su estado de salud todavía no es el óptimo para acudir a un evento con tanta agitación como una boda. Preguntado por la posibilidad de estar presente en el día grande de su sobrino, el duque de Alba ha descartado esta posibilidad por completo: «No va a estar», reconocía. Todo un inconveniente que lamenta muchísimo ya que el jinete tenía depositadas muchas ilusiones en este día, sobre todo después de reconciliarse con su hermano tras años de disputas.

Será este fin de semana cuando el hijo del duque de Alba y Belén Corsini se conviertan en marido y mujer con una inolvidable boda en el Palacio de Liria de Madrid. Un lugar con muchísima riqueza histórica y pictórica ya que alberga una de las colecciones de arte privada más ilustres del mundo. También ha sido escenarios de algunas de las bodas de los integrantes del clan Alba, como la de Cayetana Fitz-James con Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate.

Y si Carlos Fitz-James era quien se pasaba por el hospital este martes, el pasado fin de semana lo hacía su otra hermana. Eugenia Martínez de Irujo visitó a su hermano con mucha preocupación ya que Cayetano tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La diseñadora fue muy escueta en sus declaraciones pero comentó que su hermano se encontraba «bien, tranquilo». Su hermano Fernando, marqués de San Vicente del Barco, también ha estado arropándolo. Quien tampoco se ha separado durante todo este tiempo de su lado es su novia, Bárbara Mirján.

Los problemas intestinales se han convertido en la mayor pesadilla del ex de Melani Costa. Con esta ya han sido 11 operaciones a las que se ha sometido Cayetano debido a este problema La primera vez fue en 2015, una obstrucción que acabó en una peritonitis que podría haberle costado la vida de no haber reaccionado con rapidez. Él se ha mostrado siempre lastrado por este motivo y así hablaba para las páginas de la revista ‘Hola!’: «Las diez operaciones que tuve fueron fruto del dolor emocional que viví después de la muerte de mi madre. Ya lo he superado. Soy otra persona», confesaba con resignación.