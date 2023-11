La prensa danesa se ‘acerca’ a Genoveva Casanova tras el escándalo por las fotos con Federico

Las fotografías de Genoveva Casanova y el príncipe Federico de Dinamarca paseando por Madrid, muy cómplices, que la revista Lecturas ha llevado a su portada esta semana; han puesto patas arriba a la crónica social de nuestro país y, también, lejos de nuestras fronteras. Fue alrededor de las ocho de la tarde del pasado martes cuando las instantáneas, tomadas hace varias semanas, vieron la luz en España y llegaron a oídos, prácticamente de inmediato, de la Casa Real danesa.

En Dinamarca, cabe recordar, se encontraban en ese momento, el Rey Felipe VI y Doña Letizia con motivo de su viaje de Estado, que respondía a una invitación expresa de Su Majestad la Reina Margarita, que no había podido llevarse a cabo desde la coronación de Don Felipe en 2014. El último Viaje de Estado a Dinamarca data de 1980. Los Reyes viajaron acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en funciones, José Manuel Albares y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

En las imágenes se puede ver a la ex de Cayetano Martínez de Irujo y Federico de Dinamarca caminando por la zona céntrica de Madrid. Concretamente, en las calles colindantes al parque del Buen Retiro y del Museo del Prado de la ciudad, donde Genoveva posee un apartamento en el que, según la citada publicación, ambos pernoctaron al menos una noche. Asimismo, Genoveva y Federico disfrutaron de una cena en El Corral de la Morería, un enclave muy pintoresco y popular de la capital madrileña, referente gastronómico, que destaca por los espectáculos, en directo, de flamenco, cada noche. «En las fotografías que acompañan al reportaje se les ve entrando en casa de Genoveva y, horas después, se le ve a él con una maleta saliendo del apartamento de ella. Federico vino en secreto a visitar a Genoveva Casanova», señaló Luis Pliego, director de la revista.

Unos hechos y palabras, sea como fuere, que pese a que Genoveva se apresuró a desmentir en un comunicado, anunciando igualmente medidas legales; han llegado a la prensa danesa. Y de no muy buena forma. Algunos medios del país escandinavo califican de «adulterio» la relación, y señalan a la ex concursante de MasterChef Celebrity como responsable de que se tomaran y, por ende, se publicaran las imágenes. Los mismos, de hecho, que en las últimas horas se han trasladado ya a nuestro país para seguir muy, muy de cerca, los pasos de Genoveva en Madrid.

Medios de comunicación daneses cerca del domicilio de Genoveva Casanova en Madrid / Gtres

«Es sospechoso. Hay muchas flechas que apuntan a la propia Genoveva», comentó el periodista especializado en Casa Real, Kim Bach del medio Ekstra Bladet sobre Genoveva. «No pueden ser tan tontos. Los fotógrafos sabían cuándo iban a venir y a qué restaurante. Es verdad que no se ve contacto físico. Pero hay demasiadas coincidencias, pocas opciones y bastantes probabilidades de que fuera ella quien avisara a los medios. Si no, tendría que ser un amigo. Y luego está el restaurante. Pero ella no habría sido tan estúpida como para reservar una mesa para ella y Federico. Probablemente habría reservado una mesa para ella y un acompañante», añadió.