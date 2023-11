Así se conocieron Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

La publicación del encuentro entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova hace solo unos días en Madrid ha supuesto toda una revolución en torno al heredero del trono danés. Casado con Mary Donaldson desde hace casi una década, poco a poco se van conociendo más detalles sobre cuál es el vínculo que mantienen el príncipe y la empresaria mexicana. Hace solo unas horas, se revelaba el origen la relación entre ambos.

«La conexión viene de las cacerías, me he enterado en las últimas horas por el entorno de Genoveva”, explicaba Susanna Griso en Espejo Público. Según estas informaciones, Federico de Dinamarca y la ex de Cayetano Martínez de Irujo se conocieron por primera vez en unas cacerías exclusivas que se organizan en diferentes países europeos. Se trata de encuentros que requieren un gran desembolso económico para sus participantes y, por tanto, a los que solo tiene acceso la élite.

«Hay unas cacerías que, para poder asistir a ellas, tienes que pagar mucho dinero. Y están todos los royals, los hijos de las grandes familias. Se organizan en Alemania y Austria. Son fines de semana, el presupuesto es como uno de tres meses de cualquiera… Y ahí se han conocido», explicaba ayer la periodista sobre la unión entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Las fotos que se publicaron de los dos juntos este miércoles en la revista Lecturas han dado la vuelta al mundo y en su país se ha acusado al príncipe de cometer » presunto adulterio».

En torno a estas cacerías, Susanna Griso destacó que la mexicana acudió a una de ellas como invitada a través de unas amigas, ya que entrar en este exclusivo círculo no es sencillo. «A Genoveva le gusta mucho, asiste con frecuencia y conoce a Federico», añadió la presentadora. De hecho, la caza es una de las prácticas más comunes de la Casa Real danesa, donde todos los años organizan una cacería por el día de la Caza del Rey. El propio heredero a la Corona ha sido retratado en varias ocasiones junto a sus diferentes presas.

Para evitar el revuelo mediático, mientras que Federico continúa con su agenda tras la reciente visita de los Reyes de España, que coincidió con la publicación de las polémicas imágenes, Genoveva Casanova ha decidido poner tierra de por medio y salir del país para celebrar su 47 cumpleaños y evitar ser perseguida por la prensa. En este caso, el destino que ha elegido para ello es desconocido, aunque no deja de llamar la atención en su perfil de Instagram una imagen que subió el pasado 6 de octubre en Copenhague, la capital de Dinamarca.

«Increíble Copenhague. He estado en el concierto de Luke Combs dándolo todo y conociendo la colección de artículos que donó mi bisabuelo al Museo Nacional. Los traía el personalmente en sus barcos a través del Atlántico como apasionado de los viajes y aventuras que era. Ya vi de donde me salió», rezaba su escrito. Sin embargo, no puso ninguna referencia acerca de quién le acompañó durante su visita al país danés.