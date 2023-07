Isa Pantoja (27) se sentó anoche, junto a Asraf Beno (27), en el plató de Sálvame Deluxe que, próximamente, al igual que sucedió con Sálvame, dará su adiós definitivo a la pequeña pantalla tras más de una década de emisión ininterrumpida. La hija de la tonadillera y el ex Superviviente hablaron de cómo habían vivido cada uno la experiencia de Asraf en Honduras. Asimismo, se sinceraron sobre sus planes de boda, que están planeando para el próximo mes de octubre después de varios años comprometido. La pedida de mano, cabe recordar, se produjo en el yacimiento arqueológico de Medina Azahara, a 8 kilómetros de Córdoba, en 2020.

«Para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora, estoy super contenta. La boda se ha pospuesto varias veces por otros motivos, por terceros siempre y nunca por algo nuestro. Estamos en el siglo XXI y no necesitamos permiso de nuestros padres para casarnos. Somos felices y ya está», expresó Isa.

Isa Pantoja y Asraf Beno en ‘Sálvame Deluxe’ / Telecinco

La pareja tiene previsto casarse en Sevilla ante la mirada de cientos de invitados entre los que estarán, seguro, además de numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, Isabel Pantoja y Anabel. No así Kiko Rivera ni su esposa, Irene Rosales, debido a cómo está su relación ahora mismo; si bien al principio, Isa pidió a su hermano ser el padrino de su boda. «Ya sabes que voy a tu boda vaya quien vaya, piensa que yo voy a ser el que te lleve al altar. Voy a estar ahí contigo y no me lo pierdo ni muerto», le dijo Kiko durante una intervención telefónica en El Programa de Ana Rosa, donde Isa colabora habitualmente.

Tampoco asistirán al enlace Raquel Bollo y sus hijos, Manuel Cortés y Alma Bollo, a consecuencia de los conflictos que se han generado en la última edición de Supervivientes con Asraf; ni María del Monte. Pese a que esta última sí mantiene una muy buena relación con los futuros marido y mujer, no lo hace, desde hace años, con Isabel Pantoja.

Isa Pantoja en ‘Sálvame Deluxe’ / Telecinco

¿Quién ocupará el lugar de Kiko Rivera?

Después de confirmarse que Kiko Rivera no iba a asistir a la boda de su hermana con el ex concursante de Gran Hermano Vip, todas las miradas se posaron sobre un limbo de posibles nuevo padrinos al que, finalmente, Isa, quiso poner claridad. La televisiva confirmó que quiere que la acompañe al altar ni más ni menos que Jorge Javier Vázquez. «Él todavía no lo sabe», comenzó diciendo.

Isa Pantoja y Asraf Beno en ‘Sálvame Deluxe’ / Telecinco

«Cuando me preguntaron quién me gustaría que fuese mi padrino pensé en Jorge, porque para mí ha sido como mi padrino televisivo. Es una persona que siempre ha apostado por mí, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí cuando a lo mejor nadie creía en mí, y para mí eso ha significado muchísimo. Muchas veces cuando han pasado cosas familiares no se ha achantado como han hecho otras personas, al contrario, si ha tenido que decir las cosas las ha dicho», añadió ante la sorpresa de muchos de los colaboradores presentes en plató.