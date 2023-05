Aunque todas las miradas están posadas sobre la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó, sobre todo teniendo en cuenta el último revés que ha tenido que afrontar esta última con su vestido nupcial como principal protagonista, otras famosas también están inmersas en los preparativos de cara a su gran día. Este es el caso de Isa Pantoja, la cual tiene previsto darse el «sí, quiero» con Asraf Beso el próximo mes de septiembre, aunque aún no sabe con exactitud qué día.

Así lo ha confesado ella misma en el plató de El Programa de Ana Rosa, desvelando algunas minucias sobre la ceremonia y sobre los vestidos que tiene previstos lucir, los cuales son nada más y nada menos que tres diseños: «El primero y el segundo los tengo claros, pero el tercero no. Me iba a casar en Marruecos, pero no se ha podido. Quiero que tenga toques de un estilo árabe», comenzaba explicando, dejando entrever que, en lo relacionado con la moda, la hermana de Kiko Rivera parece estar teniendo un camino más sencillo que la marquesa de Griñón, aunque prefiere que su futuro esposo salga de Supervivientes para recibir su consejo.

Como no podía ser de otra manera, la colaboradora ha tenido oportunidad de hablar con su progenitora sobre el asunto, la cual le ha dado algunos consejos de cara a su boda y ha intentado quitar hierro al asunto para que su hija no se sienta presionada en una recta final repleta de preparativos: «Me ha dicho ‘yo lo preparé sola en un mes’», alegaba, aclarando así que la tonadillera pudo organizar su gran día en cuestión de semanas y sin ayuda de prácticamente nadie. De esta manera, la prima de Anabel Pantoja ha demostrado tener un vínculo inquebrantable con su madre, aunque aún no se sabe con certeza si ésta acudirá a la cita nupcial ya que uno de sus pilares fundamentales de su vida, su hermano Agustín, no está invitado, lo que podría hacer que ella fuera una de las bajas más sonadas del gran día.

Sea como fuere, lo cierto es que la boda entre Isa Pantoja y Asraf Beno está a la vuelta de la esquina y, teniendo en cuenta que el novio está viviendo una aventura en los Cayos Cochinos, la novia se ha quedado como encargada de ultimar detalles de un día que promete formar parte de la historia de la televisión de España. Es por ello que, para que todo salga según lo previsto, la estilista del programa de las mañanas de Telecinco, Mamen Marqueño, ha recomendado a Isa que no se ponga «un vestido bastante recargado» dada su altura, ya que la «comería». Según la profesional, lo mejor sería «algo muy elegante y sencillo. Cuello si quieres barco, pero con una caída brutal que te estilice y te dé más altura. La espalda, despejada», pronunciaba.