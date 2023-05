Si hay una persona que se ha convertido en la protagonista indiscutible de las últimas horas es, sin duda alguna, Tamara Falcó. Era el pasado martes, 16 de mayo, cuando salía a la luz un comunicado por parte de Sophie et Voilà en el que aseguraban haber roto los lazos que les unían con la marquesa de Griñón a consecuencia de un «incumplimiento contractual» por parte de la hija de Isabel Preysler a la hora de «traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño» por las que la marca “no puede cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó”. Un durísimo varapalo por el que la ganadora de MasterChef Celebrity se ha visto obligada a buscar alternativas estilísticas en tiempo récord, sobre todo teniendo en cuenta que quedan menos de dos meses para que se dé el «sí, quiero» frente a Íñigo Onieva.

Sin embargo, lo cierto es que a lo largo del último día ha salido a la luz una información que indica que el chef del banquete, el reconocido cocinero con 5 estrellas Michelín Eneko Atxa, podría haberse mostrado visiblemente enfadado ante las exigencias de la marquesa al contar con una relación familiar con las creadoras de la firma de moda bilbaína. Algo que el propio Íñigo Onieva ha querido desmentir tajantemente frente a las cámaras de Gtres: «Eneko es un profesional, y eso es independiente de cualquier cosa. Nada que ver», aseguraba, aclarando que el profesional «no» está enfadado en absoluto por la desvinculación de Tamara con Sophie et Voilà en lo que a la relación entre empresa y clienta se refiere.

Por si fuera poco, el empresario también ha intentado quitar hierro al hecho de que su futura esposa se haya quedado sin vestido en pleno mes de mayo: «Bueno, son cosas que pasan en un proceso. A muchas novias les pasará que las dejen tiradas en una boda, no pasa nada, es un incidente que se soluciona y listo», comenzaba explicando, intentando mantener la tranquilidad y demostrando que su novia también está haciendo lo propio: «Está tranquila, al final, todo pasa por algo y todos estamos tranquilos. Es un incidente que no tiene más trascendencia, no ha encajado el vestido y ya está, nada más», finalizaba, indicando además que «no tiene ni idea» sobre si ha sido Carolina Herrera la elegida por Tamara para diseñar su vestido nupcial definitivo, pidiendo además a los medios que «no le acerquen el micrófono a la boca» con cierta tensión por las preguntas.

Sea como fuere, habrá que esperar al próximo 8 de julio en la finca de El Rincón para saber cómo va a ser finalmente el traje de novia de la marquesa de Griñón, aunque también cabe la posibilidad de que sea ella misma quien desvele algunas minucias sobre éste en su próxima aparición en La Tertulia de El Hormiguero, espacio que ha sido su escaparate perfecto a la hora de hablar sobre algunos ámbitos de su vida privada.