No está siendo el mejor inicio de semana para Tamara Falcó, y no es para menos. Si bien era hace tan solo unos meses cuando la marquesa de Griñón se veía obligada a posponer su boda a consecuencia de «problemas logísticos» por los que tenía que darse el «sí, quiero» con Íñigo Onieva el 8 de julio, finalmente ha podido saberse que un nuevo problema se ha sumado a la lista de inconvenientes de la hija de Isabel Preysler. Este no es otro que el del vestido de novia, ya que la firma que iba a hacerlo, Sophie et Voilà, ha sacado a la luz un comunicado con el que admiten que su clienta habría llevado a cabo un «incumplimiento contractual» a la hora de «traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño» por las que la marca «no puede cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó» que «se acercan demasiado a diseños ajenos» a los de las bilbaínas.

Al parecer, se trata de una decisión que llegaba a oídos de la ganadora de MasterChef Celebrity a la misma vez que a los de la audiencia, razón por la que ¡Hola! ha expresado su parecer: «Es un problema… Tengo que empezar todo desde cero. Me da mucha pena porque lo que tendí que ser un momento súper especial e ilusionante de elegir el vestido y probarme se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión (…) Doy las gracias a Sophie et Voilà por todos sus buenos deseos que me traslada en su comunicado, pero me han dejado lo que se dice compuesta y sin vestido», alegaba la protagonista, visiblemente molesta por lo acontecido.

Un malestar que también estaría compartiendo su prometido y así lo ha reflejado él mismo frente a las cámaras de Gtres, confirmando que su futura esposa «se ha llevado un disgusto» porque «se ha enterado a través de la prensa» del movimiento de la firma vasca: «Es una pena porque ella apostaba por su primera idea que era la de llevar un vestido de marca España, pero está triste por la decisión que ha tomado Sophie et Voilà de comunicarlo de esta manera», comenzaba explicando, dejando entrever que se trata de algo que ha caído como un jarro de agua fría no solo en Tamara, sino en todos sus seres queridos: «Está viendo opciones, como dice ella, la ‘Divina Providencia’ (…) Al final todo pasa por algo», zanjaba el hermano de Alejandra Onieva. Una manera de demostrar que la marquesa considera que se trata de un bache en su camino hacia el altar propiciado por el destino y por Dios por un motivo que ahora desconoce, quitando así hierro al asunto y creyendo fielmente que en menos de dos meses podrá encontrar diseñador para el vestido de su gran día que atienda a sus necesidades y gustos.