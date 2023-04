Playa, montaña y tradición: los destinos preferidos de los VIP en Semana Santa

No cabe duda de que la Semana Santa es la época idónea para el descanso y la desconexión previa al verano. Es por ello que, ahora que las restricciones sanitarias son mínimas, son cada vez más las personas que no dejan pasar la oportunidad de viajar hasta algún punto del país e incluso del planeta para disfrutar de unos días alejados del ajetreo del trabajo. Algo que también hacen los rostros más conocidos de España, teniendo ya algunos destinos guardados como favoritos año tras año.

Si hay un lugar que se ha convertido en el gran protagonista de los famosos, por excelencia, de cara a estas fechas es Sevilla. Las procesiones y la magia de la Ciudad Hispalense en Semana Santa hacen que sea uno de los enclaves nacionales más destacados, habiendo paseado por sus calles personas de la talla de Francisco Rivera, David Bisbal, Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos o incluso Blanca Suárez. Por otro lado, y cerca de la capital andaluza, también llama la atención Málaga por sus tradiciones religiosas en esta temporada, siendo Antonio Banderas uno de los famosos más habituales por la zona.

Sin embargo, hay quienes prefieren dejar de lado las costumbres para apostar por otros destinos como por ejemplo Cádiz, uno de los lugares favoritos para Sergio Ramos y su esposa, Pilar Rubio, a la hora de despejarse del ajetreo de la ciudad y pasear así por sus tranquilas playas en compañía de sus hijos. Muy cerca de la región del Algarve, que también está en auge por estas fechas al haberse visto en ella a personalidades como Paula Echevarría. No obstante, cabe destacar que también el norte de España cuenta con un encanto que no pasa desapercibido para cantantes como David Bisbal, que en una última ocasión pudo disfrutar de unos días de conexión consigo mismo en Asturias gracias a los paisajes naturales que ofrece la Comunidad Autónoma en cuestión, en la cual las temperaturas no suelen ser tan altas como en otros puntos del país.

Tampoco hay que olvidar las islas españolas como paraje ideal de cara a la Semana Santa tanto por su buen tiempo como por sus playas paradisíacas. Tanto el archipiélago balear como el canario ofrecen una multitud de posibilidades de pasar unos días de ensueño ya sea con amigos o con la familia, pudiendo hacer tanto actividades que requieran más esfuerzo como otras que únicamente sean de relajación. Esto es algo que sabe perfectamente Rafa Nadal, razón por la que no tiene reparo en desplazarse a su tierra natal, Mallorca, para reencontrarse con sus seres queridos y dejar a un lado el tenis de manera temporal para exprimir al máximo una temporada que suele estar marcada por el descanso previo a una breve vuelta a la rutina a escasas semanas de que el verano dé su pistoletazo de salida más esperado por todos.