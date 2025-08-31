El planazo de Carlota Corredera y Raúl Prieto con el que olvidan sus respectivos dramas

Carlota Corredera y Raúl Prieto forjaron su amistad durante los años que compartieron en Sálvame, un polémico programa de Telecinco que marcó sus trayectorias para siempre. Carlota acabó abandonando la cadena y ha estado un tiempo apartada del foco mediático, pero ahora ha regresado a la pequeña pantalla de la mano de Ten, una empresa de la TDT que no registra los mismos datos de audiencia que la gallega conseguía en Mediaset. Sin embargo, esta oportunidad le ha devuelto la ilusión y le ha ayudado a mirar al futuro con optimismo porque llevaba una etapa bastante difícil.

La presentadora anunció hace unos meses que se había separado de su marido, Carlos Maza, padre de su única hija, la pequeña Alba. Después de una romántica historia de amor que se forjó entre las bambalinas de los platós de Telecinco y que se consolidó con una boda en Madrid, Carlota y el operador de cámara pensaron que lo mejor para ellos era emprender aventuras distintas. Es una situación parecida a la que se ha enfrentado Raúl Prieto con el empresario y arquitecto Joaquín Torres.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en su boda. (Foto: Gtres)

Raúl y Joaquín pasaron por el altar para formalizar su noviazgo. Ya llevaban varios años saliendo, formaban un equipo estupendo y sellaron su amor durante una bonita ceremonia a la que acudieron rostros tan conocidos como Terelu Campos, Rocío Carrasco o Belén Esteban. No obstante, el destino les tenía preparados varios retos que, por desgracia, no han sabido superar y han tenido que romper la relación.

Con todo lo anterior, podemos concluir que Carlota Corredera y Raúl Prieto están viviendo una situación parecida a nivel personal. Cada uno tiene un drama distinto, pero con puntos en común que les han acercado más durante este verano. Tanto es así que la comunicadora acaba de publicar en su cuenta de Instagram una foto en la que le agradece su compañía y entrega incondicional.

El plan de Carlota Corredera y Raúl Prieto

Carlota Corredera y su compañero de vida han dejado atrás los problemas que llevan meses arrastrando para disfrutar de una tarde de piscina junto a David Valldeperas, otro de los comunicadores que dieron vida a Sálvame. El grupo ha disfrutado de una tarde de piscina que le ha robado el corazón a Corredera, quien ha escrito un mensaje que dice: «Aún quedan días de verano. Os quiero siempre en mi vida».

Carlota Corredera con Raúl Prieto y el resto del grupo. (Foto: Instagram)

Al planazo de Carlota y Raúl no sólo se ha añadido David Valldeperas, también estaban Miquel Valls, pareja de este último y copresentador de Espejo Público y Rocío Martín, quien trabaja con Corredera en La Osa, la nueva productora de los creadores de Sálvame.

Como era de esperar, el post de Carlota Corredera no ha tardado en llenarse de comentarios y reacciones. Por ejemplo, la presentadora Toñi Moreno les ha dicho: «Viva vosotros». Estas muestras de apoyo son especiales para la gallega porque tiene por delante una etapa compleja. La temporada pasada era la estrella de Ten, le entregaron un espacio llamado Tentáculos y le devolvieron la oportunidad de capitanear un espacio propio. Sin embargo, la cadena de la TDT ahora ha apostado por María Patiño y a Corredera únicamente le ha dejado la tarde de los viernes.

Mientras transcurre todo esto, Raúl Prieto se acostumbra a su nueva vida sin Joaquín Torres. Tal y como hemos contado en LOOK, el periodista estaría ilusionado con un anestesista llamado Juan con el que ha hecho una escapada a Formentera, pero, a pesar de esto, debe asimilar lo que ha fallado durante su breve matrimonio y es ahí donde entra en juego su amiga Carlota.