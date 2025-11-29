El plan de Richard Gere sin Alejandra Silva en Murcia que está dando mucho de qué hablar

Los habitantes de Murcia han vivido una jornada que se quedará grabada, para siempre, en sus retinas. Richard Gere ha regresado a España y, después de participar en varios actos en Madrid, ha viajado hasta la región mencionada para ser el protagonista de una noche muy especial. El actor estadounidense ha sido el encargado de inaugurar el período navideño protagonizando el encendido del árbol luminoso instalado en la Plaza Circular de la ciudad. Además, también ha aprovechado para incluir en su agenda actos y encuentros de carácter solidario con gran carga emotiva.

La jornada de Richard Gere en Murcia comenzó a las cinco de la tarde cuando, muy entregado, acudió al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA). Un centro público que ha sido dotado de un millón de euros por parte de la Fundación Aladina y que está muy comprometido con el cáncer infantil. Ha sido en este edificio donde el ganador del Goya Internacional 2025 ha protagonizado un simbólico gesto: la colocación de la primera piedra del futuro gimnasio pediátrico. Un proyecto gracias al cual los niños afectados por esta enfermedad podrán llevar a cabo su rehabilitación junto a los profesionales sanitarios.

Richard Gere en Murcia. (Foto: Gtres)

En torno a las seis y media de la tarde, los murcianos ya comenzaban a agolparse en las inmediaciones de la céntrica glorieta en la que tuvo lugar el encendido. Poco tiempo después, un asombrado Gere ha subido al escenario para cumplir su cometido. «¡Hola, Murcia!, ¡hola, chicos y chicas!», ha dicho sobre las tablas dirigiéndose a todos los presentes. Unas palabras que resonaron con fuerza gracias a los altavoces que instaló el Ayuntamiento de Murcia y que tuvieron como respuesta una gran ovación que provocó una tímida sonrisa en el actor.

La solidaridad y la cooperación, sin duda, han sido los ejes principales en todo momento. Por ello, como no podía ser de otra manera, los pacientes oncológicos han sido los grandes protagonistas y algunos de ellos tuvieron la oportunidad de acompañar al protagonista de Pretty Woman sobre la plataforma instalada. Así pudieron presenciar, desde un lugar privilegiado, un día histórico para la región. El broche final a la velada lo puso DJ Carlos Jean que, manipulando su mesa de mezclas, puso a bailar y a cantar a todos. Unos planes muy significativos en los que, sorprendentemente, el intérprete no ha estado acompañado de Alejandra Silva, su mujer y madre de sus hijos menores.

Richard Gere en Murcia. (Foto: Gtres)

Los otros planes de Alejandra y Richard Gere en España

Hace aproximadamente un mes, el sueño español del matrimonio llegó a su fin. Lo que iba a ser una etapa más o menos larga y muy esperada, sobre todo por ella, tuvo un final abrupto e inesperado. Richard Gere no cumplió el deseo de su mujer y su estancia en nuestro país duró apenas un año. Un período que difiere en gran medida del que, en un principio, habían acordado para que Alejandra pudiera reencontrarse con sus raíces y disfrutar de ellas. Por aquel entonces, fue el propio actor el que desveló que sus planes pasaban por desligarse un poco de América para acercarse más a España: «Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo”.

Alejandra y Richard Gere en los premios Elle. (Foto: Gtres)

A la vista está que la justicia no fue suficiente, ya que volvieron a cruzar el charco para instalarse definitivamente en EE.UU., dejando a un lado los imperantes deseos de la gallega. Tal y como ambos han revelado, en el futuro más próximo, sus viajes a la tierra de Alejandra serán de carácter puntual. Así ha sido el caso del encendido navideño de Murcia, en el que han estado movidos por la fundación de la que forman parte activa. Un viaje en el que han aprovechado para hacer otros planes.