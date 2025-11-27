El nuevo proyecto de Alejandra y Richard Gere que nada tiene que ver con el cine
Alejandra y Richard Gere han acudido a los premios Elle en Madrid
Durante el evento, Alejandra desveló que el actor es un apasionado de la fotografía
Alejandra y Richard Gere continúan en España cumpliendo con una agenda repleta de compromisos sociales y benéficos que están dando mucho de qué hablar. El último al que han asistido han sido los premios Elle, donde han compartido alfombra roja con figuras de renombre como Alejandro Sanz, Mónica Cruz o Sara Carbonero, entre otros. A su llegada, el matrimonio de Hollywood atendió a los medios de comunicación intentando de nuevo reforzar su imagen solidaria. Sin embargo, en esta ocasión, eso no fue todo. Y gracias a un inesperado movimiento del protagonista de Pretty Woman, quedó al descubierto un proyecto que tienen entre manos y que hasta ahora, era completamente desconocido.
Mientras Alejandra hablaba con los reporteros, Richard aprovechó para hacerle unas fotografías, pidiendo tanto a su esposa como a las periodistas que posaran para la instantánea. Como no podía ser de otra manera, los medios le preguntaron al respecto y fue entonces cuando la empresaria desveló que era común que el actor le persiguiera por casa para hacerle fotos.
Alejandra y Richard Gere en los premios Elle. (Foto: Gtres)
«Es fotógrafo. Compartimos esa afición. Porque yo también hago mis fotos», comenzaba a decir. Pero no solo eso, y es que también desveló que con motivo de este hobbie en común, tenían pensado «sacar un libro juntos de fotografía». Un nuevo proyecto que nada tiene que ver con el cine y del que pocos datos se conocen, ya que la mujer de Gere no quiso pronunciarse en exceso al respecto, dejando en un misterio si es algo que ya han empezado a hacer y si existe alguna fecha de lanzamiento pensada.
Por otro lado, en medio del revuelo que ha generado su vuelta a España, Alejandra quiso aprovechar su intervención para confesar que ella «nunca se va a ir de Madrid porque es su hogar». «Aunque pase más tiempo en Estados Unidos, siempre voy a estar aquí, porque mi corazón está aquí. Y mi casa está aquí. Mis niños están encantados. Venían ilusionados en el avión y ahora no se quieren ir», decía.
Sobre sus planes para Navidad, Alejandra tiene claro que lo único que quieren es estar todos juntos en familia con una buena chimenea y una manta. Aun así, ha desvelado que no lo harán ni en España ni en Estados Unidos porque han decidido pasar esta época tan especial del año en un destino aún desconocido.
Richard Gere, escueto en sus declaraciones
El pasado 24 de noviembre, Richard y Alejandra Gere estuvieron en la presentación del documental solidario Lo que nadie quiere ver, donde el estadounidense se lanzó a hablar con los medios encargados de cubrir el evento. Sin embargo, para la ocasión, contó con una traductora a su lado para poder entender las preguntas que le lanzaban. Un hecho que no pasó desapercibido, ya que puso de manifiesto que, a pesar de que lleva más de una década con Alejandra, su español aún no es perfecto. En los premios Elle, el actor ha preferido realizar escuetas declaraciones, participando solo cuando su mujer le traducía alguna que otra frase de los periodistas. Aun así, ha querido lanzarse a decir en nuestro idioma «que su español es perfecto», algo que Alejandra, intentando zanjar las habladurías, ha corroborado, asegurando que «es una buena profesora».