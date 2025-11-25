La lupa sobre Richard Gere en su regreso: un freno patriótico, una cuenta pendiente y el padre Ángel

Lo que nadie quiere ver. Así se llama el documental solidario que ha traído de nuevo a Richard Gere a España. El actor y su mujer abandonaron nuestro país, hace tan solo unas semanas, sin hacer ruido. Llevaban instalados en la exclusiva urbanización de La Moraleja (Madrid) desde hacía un tiempo y parecía que su estancia en la capital iba para largo. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando menos se esperaba, regresaron a Estados Unidos para continuar con su vida woke americana.

Sin embargo, con motivo de la presentación del proyecto audiovisual mencionado, la pareja ha vuelto para concienciar sobre la invisibilidad social de las personas sin hogar. Aunque para muchos, la cara B de este viaje responde al deseo de reforzar su imagen benéfica. Una sensación que ha cobrado aún más sentido con la actitud que han mantenido durante su paso por la alfombra roja del evento: posando para una causa social, pero luciendo sus mejores galas.

Alejandra Silva y Richard Gere en la presentación del documental ‘Lo que nadie quiere ver’. (Foto: Gtres)

El freno patriótico de Richard Gere

Richard Gere aseguró que se trasladaba a España durante un tiempo porque sentía que se lo debía a su mujer, quien había dejado su vida en su país para estar junto a él en Estados Unidos. Sin embargo, este sueño fue más fugaz de lo esperado y el actor regresó pronto a su rutina americana, sin llegar a compensar los años que Alejandra lleva viviendo al otro lado del océano. Aun así, ella no se rinde y ha comentado en varias ocasiones que uno de sus deseos es nacionalizar a Richard Gere y verle jurar la bandera española. Como no podía ser de otra manera, durante el evento mencionado, los reporteros le preguntaron al protagonista de Pretty Woman por esta posibilidad. Gere, esquivando el tema, se limitó a decir que «él ya era gallego», en referencia a la tierra natal de su esposa, echando balones fuera y dando a entender que ya se siente vinculado a España sin necesidad de realizar este gesto.

La cuenta pendiente de Richard Gere

Otro de los aspectos que no ha pasado desapercibido durante el regreso de Gere a una red carpet en España es su poca habilidad para hablar español. Tanto es así, que para poder atender a los medios de comunicación del evento tuvo que contar con la presencia de una traductora in situ para poder entender las preguntas que le lanzaban los reporteros. Un hecho que no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que lleva más de una década manteniendo una relación sentimental con Alejandra, nacida en Galicia. Y es que lo más común hubiera sido que, a lo largo de estos años, el actor hubiera aprendido español a la perfección, pero no es el caso y continúa siendo una cuenta pendiente que debería cumplir para alimentar aún más su declaración de que él «se siente gallego».

Richard Gere y el padre Ángel

En la presentación del documental Lo que nadie quiere ver, Richard Gere y Alejandra Silva han estado acompañados por diferentes rostros conocidos de distintos ámbitos como Lorena Gómez o la cantante Tamara. Sin embargo, sin duda llamó la atención la presencia del padre Ángel, un sacerdote y filántropo español, conocido mundialmente por ser el fundador y el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz.

El padre Ángel en la presentación del documental ‘Lo que nadie quiere ver’. (Foto: Gtres)

Siempre ha destacado que su labor se centra en ayudar a los más desfavorecidos, pero muchos consideran que tiene un fuerte afán de protagonismo y que le gusta codearse con personas VIP. Y sea como fuere, lo cierto es que no quiso perderse la oportunidad de posar en la misma alfombra roja que una de las estrellas de Hollywood más conocidas a nivel internacional.