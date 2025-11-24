La alfombra roja del estreno del documental Lo que nadie quiere ver ha brillado con luz propia esta noche en Madrid gracias a la presencia del célebre actor Richard Gere y su esposa, la activista y empresaria española Alejandra Silva. El evento, celebrado en un céntrico cine de la capital, reunió a personalidades del cine, representantes de ONGs y miembros del cuerpo diplomático, consolidándose como uno de los acontecimientos culturales y solidarios más esperados del año. El documental, impulsado por la Fundación Hogar Sí, pone en valor realidades sociales que suelen pasar desapercibidas, mostrando historias de resiliencia y esfuerzo de colectivos vulnerables en España y Latinoamérica.

Gere y Silva, habituales en iniciativas humanitarias, aprovecharon la premiere para resaltar la importancia de la sensibilización social a través del cine. Durante la presentación, el actor expresó su emoción por el proyecto. Por su parte, Alejandra Silva destacó que la labor de Hogar Sí y de otras organizaciones es clave para generar cambios reales.

Richard Gere en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además del estreno, la visita de la pareja estadounidense a España coincide con uno de los eventos más esperados de la temporada navideña en Murcia. Aunque se había especulado sobre su participación en el encendido del Gran Árbol de Navidad, el Ayuntamiento ha aclarado que serán los niños de la Fundación Aladina los protagonistas del acto. Richard Gere y Alejandra Silva estarán presentes para apoyar la ceremonia y dar visibilidad a la labor de la fundación, que próximamente inaugurará el mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en España, en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. La pareja participará en la colocación de la primera piedra del proyecto, consolidando así su compromiso con causas sociales de gran impacto.

Se trata de la segunda Navidad que los Gere pasan en España, tras su estancia en Cuenca el año pasado, donde disfrutaron de un año nuevo tranquilo junto a sus hijos y su mascota. Su vinculación con el país también se refleja en sus propiedades, destacando una residencia en La Moraleja, Madrid, y una villa en primera línea de playa en Santa Cristina, A Coruña. Estos vínculos personales y residenciales han reforzado su implicación con causas españolas, además de mantener una conexión afectiva con la cultura y las tradiciones locales.

Alejandra Silva en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Con esta visita, Gere y Silva no solo aportan glamour y notoriedad al cine y a la solidaridad, sino que consolidan su presencia internacional en eventos culturales y sociales en España, combinando de manera única su faceta artística y humanitaria.

Alejandra Silva deslumbra en la premiere de ‘Lo que nadie quiere ver’