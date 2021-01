Una de las cosas más emocionantes es adoptar una mascota, y sino que se lo digan a los hijos de Pilar Rubio y Sergio Ramos, que están encantados con su nuevo compañero de juegos. Ha sido la colaboradora de televisión quien ha querido presentar en sociedad a Lobo, un precioso pastor alemán en color negro que ya se ha convertido en uno más de la familia. Lo ha hecho a través de las redes sociales en forma de vídeo. «Os vamos a presentar a Lobo», dice la presentadora con mucha ternura mientras el objetivo de su cámara enfoca al cachorro.

De manera que, el nuevo perrito de la familia Ramos Rubio se unirá al resto de mascotas, ya que tienen nada más y nada menos que sietes canes. El pasado mes de julio el feliz matrimonio compartía también en sus redes sociales que habían adoptado a otros dos pastores alemanes más. En aquella ocasión, Bella y Zafiro se convirtieron en los grandes protagonistas de una jornada marcada por el cariño y el amor que les dieron en su primer día en su nuevo hogar. Pero eso no es todo porque a las tres mascotas anteriores se suman Lizzy, Jagger, Tana, Chulo y Tango. Son varias las ocasiones en las que Sergio Ramos ha compartido imágenes de estos animales a los que tanto quieren, y claro, sus hijos están más que contentos con sus nuevos amigos con los que seguro compartirán grandes momentos.

De esta manera, han dejado claro la pasión animal que tiene la pareja formada por el futbolista y la presentadora porque además de perros, también tienen caballos, ya que el capitán del Real Madrid es un apasionado de los equinos. Tanto es así que el pasado año compró la finca La Juliana, donde tiene su propia yegua dedicada a la cría, doma, exhibición y venta de yeguas y sementales.

La historia de amor de Sergio Ramos y Pilar Rubio se remonta al 2008. Mientras el deportista se encontraba de vacaciones con su familia en Sevilla, su tierra natal, soñó tres veces seguidas con la colaboradora de ‘El Hormiguero’, lo que le hizo recapacitar y buscar su número para poder ponerse en contacto con ella. Con motivo de la presentación de su documental, ‘El corazón de Sergio Ramos’ que se estrenó en 2019, el futbolista realizó una entrevista en ‘ Esquire’ donde confesó cómo dio ese paso para conocer a la que a día de hoy es la madre de sus hijos.»La veía inalcanzable pero pensé que lo peor que me podía pasar es que no me contestara, así que decidí, al menos, intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo intentado. La escribí y respondió. Empezamos a hablar y luego nos conocimos, ahí empezó una historia de amor. Lo que empezó con un Whatsapp que parecía que no iba a tener respuesta, pues al final ha sido compartir una vida», explicó con una sonrisa de oreja a oreja

Fue en la gala de la entrega del Balón de Oro 2012 donde Sergio Ramos y Pilar Rubio hicieron oficial su noviazgo. Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando el defensa pidió matrimonio a la presentadora, y un año después se dieron el esperado ‘sí, quiero’ en una boda celebrada en la Catedral de Sevilla. Un enlace al que acudieron cerca de 400 personas y en el que Pilar Rubio lució dos vestidos, uno blanco y otro en rojo para la fiesta de después.