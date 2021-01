Pilar Rubio rescata su vestido de novia para celebrar otro momento “histórico y romántico” de su vida

Hay días que nunca se olvidan, como la llegada de un nuevo miembro a la familia o aquel en el que se da el ‘sí, quiero’ a la media naranja. Pilar Rubio tiene una gran colección de recuerdos atesorados, no solo de los nacimientos de sus cuatro hijos sino también del día de su boda. Una celebración por todo lo alto que reunió en Sevilla a amigos, familiares y rostros tan conocidos como David Beckham, que pasó a un segundo plano para dejarle a ella todo el protagonismo. Su atuendo resumí a la perfección su personalidad, rockera, divertida y sexy y, de la mano de una pieza del diseñador Zuhair Murad dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Ha pasado más de un año de aquella feliz vivencia y Pilar ha querido revivirla. La guapa madrileña ha optado por no escuchar a quienes dicen que los vestidos de novia son de las pocas piezas que solo se lucen una vez en la vida y ha desempolvado el suyo. Así es como se ha convertido en una novia helada y es que el escenario, como no podía ser de otra manera, ha sido la nieve madrileña que tantas fotografías ha protagonizado en los últimos días.

La fotografía ha causado furor entre sus seguidores y es que, la verdad sea dicha, Pilar Rubio está impresionante en ella. El vestido le sigue quedando como un guante y, aunque el peinado y maquillaje es diferente al del día de su boda, está muy bella. La colaboradora televisiva aparece con el pelo suelto, ligeramente ondulado, y un maquillaje discreto que se centra en los ojos, potenciados, y los labios, que resultan brillantes y carnosos.

“He pensado que era el momento de sacar del armario mi vestido de novia. Dos momentos históricos y románticos para mi. Mi boda y la gran nevada en Madrid. #LOVE”, ha escrito junto a la imagen, desvelando así qué es lo que le ha llevado a volver a ponerse el vestido que lució el día que dio el ‘sí, quiero’ al que es el hombre de su vida. Tras muchos años juntos y tres hijos en común -ahora cuatro-, Pilar y el futbolista del Real Madrid Sergio Ramos decidieron pasar por el altar y protagonizar una de las bodas del año.

Su historia no podía ir mejor. Los dos son personas conocidas, y mucho, pero viven su relación de una manera muy discreta que, pese a todo, comparten con sus fans. Es normal que suban a sus redes sociales vídeos y fotografías en las que los protagonistas son sus hijos, Sergio Jr., Marco, Alejandro o Máximo Adriano, pues ellos son el centro de sus vidas. A pesar de que están muy ocupados con los pequeños, Pilar y Sergio son consciente de lo importante que es mantener la chispa y no dudan en hacer planes para dos. ¿Será ese el truco de su relación? Lo que está claro es que se quieren mucho, hasta un nivel que la presentadora nunca había sentido, “con Sergio ha sido la primera vez que he sentido que estaba enamorada. Me ha hecho descubrir esa parte de mí”, desveló hace un tiempo.