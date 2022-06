Pilar Rubio se moja para celebrar su último gran récord

Nueva victoria para Pilar Rubio. Además de modelo, televisiva y mamá, la mujer de Sergio Ramos se ha convertido en todo un icono en las redes sociales. Y ha sido su papel como influencer lo que le ha llevado a una nueva alegría en su vida. Tal y como ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram, durante la noche de ayer consiguió llegar a los ocho millones de seguidores. “Muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo de todos vosotros”, ha escrito en su perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Para celebrarlo, Rubio ha creado un vídeo de 15 segundos donde se muestra en un entorno paradisíaco vestida con uno de sus bikinis de la colección Selmark Lingerie, una colaboración junto a esta conocida firma de ropa de baño que ha tenido un éxito absoluto en ventas. “Para ir calentando motores para estos meses de verano”, ha escrito, finalizando el mensaje hacia sus seguidores dándoles de nuevo las gracias por estar a su lado. “Espero estar mucho más tiempo aquí con vosotros”, ha zanjado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Y es que, la colaboradora de El Hormiguero se encuentra en una etapa maravillosa a nivel profesional, pues además de su exitosa colección de bañadores, la de Torrejón de Ardoz ha conseguido labrarse un futuro muy prometedor en la televisión, convirtiéndose en una de las caras visibles del programa conducido por Pablo Motos, además de uno de los miembros del jurado más queridos de El Desafío. Su andadura en el programa de las hormigas comenzó en 2014, colaborando junto a Carlos Jean y Mario Vaquerizo en la sección de buscar a GilBard, para más tarde tener su propia sección semanal en el espacio televisivo donde mostraba los diferentes retos a los que se enfrentaba y terminar con una sección de moda donde enseñar a la audiencia las últimas tendencias de la industria textil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Ahora, con la temporada estival ya comenzada, la televisiva ha tenido que hacer un parón profesional y despedirse de El Hormiguero hasta la siguiente temporada. “Después de una temporada llena de cambio personales para mí, tengo que agradecer lo feliz que me siento cada vez que estoy en mi segundo hogar, en este programa donde todos somos una gran familia y donde siempre me han apoyado en los momentos claves de mi vida”, ha escrito en su cuenta de Instagram a modo de despedida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Lo cierto es que este año no ha sido nada fácil para ella, pues ha tenido que hacer frente a un gran cambio en su vida, comenzar una nueva etapa en París compaginada con su vida laboral en Madrid. Desde que Sergio Ramos fichara por el PSG, la presentadora ha tenido que adaptarse a la vida parisina mientras continuaba con su trabajo en la capital. Una tarea nada fácil que ahora está en suspense, pues el futuro del futbolista en el club de Nasser es todavía muy incierto. El central español no ha tenido su mejor temporada debido a las lesiones, por lo que el París Saint Germain estaría buscando sustituto para prescindir de él en septiembre. Una información que, pese a no haber sido confirmada, tiene todas las de ganar.