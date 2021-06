Pilar Rubio, hermética al ser preguntada por el futuro de Sergio Ramos

La segunda entrega de ‘El Desafío’ ha llegado a su fin, y por el momento, se desconoce si habrá una tercera parte del formato que pertenece a la productora de Pablo Motos. Un programa que nació gracias a los retos que iba proponiendo Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’. Este viernes han finalizado las grabaciones y la presentadora ha atendido amablemente a los reporteros que aguardaban su llegada en las inmediaciones del set de producción donde tienen lugar las diferentes pruebas.

“Ha sido espectacular, por los compañeros y los concursantes que han formado parte de esto. Se lo han currado muchísimo. Todos y cada uno de ellos se lo han tomado en serio. Ha sido muy emocionante y me lo he pasado muy bien. Se han dejado la piel, pero al final solo ha quedado un ganador”, ha explicado Pilar. Después ha confesado que le han sorprendido todos los participantes. “Algunos iban de manera progresiva, pero otros de repente sacaban una garra… El público va a empatizar mucho con ellos”, ha añadido sobre los episodios que se verán próximamente en Antena 3.

Pilar Rubio se encuentra en un momento de incertidumbre, pese a que trabajo no le falta. No obstante, todavía no sabe qué ocurrirá con la trayectoria profesional de su marido, Sergio Ramos. Hace unas semanas, el excapitán del Real Madrid finalizó su etapa en el equipo de Florentino Pérez. “No puedo hablar de ese tema”, ha dicho tajante dejando claro que están “bien” y que la familia también. Sobre el destino donde pasarán los próximos meses tampoco ha querido pronunciarse. “Puedo hablar de ‘El Desafío’ todo lo que queráis, pero no puedo hablar más, de verdad… lo siento mucho”, ha sentenciado hermética.

La salida de Sergio Ramos del Real Madrid

El pasado 17 de junio Sergio Ramos puso punto final a su etapa en el Real Madrid. Entre lágrimas y emocionado, el jugador de fútbol estuvo arropado por su mujer, sus hijos y su familia. «Me voy con esa grandeza de la familia que siempre ha estado conmigo. Gracias a todos por aguantarme y respetarme y vivir mi carrera conmigo. Era solo un niño y ahora tengo una maravillosa familia. Se abre una etapa de ilusión y futuro, con ganas de ganar y añadir a mi palmarés algún título más”, dijo durante la despedida con la voz entrecortada. “Ya eres una de las grandes leyendas del Real Madrid”, confesó por su parte Florentino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

A través de sus redes sociales, Sergio quiso expresar el orgullo que sentía al haber pertenecido al club blanco. Nunca pensé que fuera a llegar este momento, pero todo tiene un comienzo y un fin. Hoy me despido de mi casa, de mi afición, de mis compañeros, de esta camiseta que me lo ha dado todo y a la que se lo he dado todo, por la que me he dejado el alma. Hoy me despido del @realmadrid. La gratitud y el orgullo que siento al mirar atrás y contemplar este viaje que ha durado 16 años no se puede expresar con palabras. 22 títulos que me llevo en el recuerdo en forma de emociones irrepetibles e indescriptibles. Gracias al club, a los compañeros y entrenadores que he tenido y, en especial, gracias a vosotros, madridistas”, dijo. Sin embargo, todavía no han salido a la luz más detalles sobre el futuro de Ramos, aunque