El 2021 está siendo un año de cambios para Sergio Ramos. En pocos meses ha pasado de ser considerado una leyenda por la mayoría de la afición del Real Madrid a ser increpado duramente por algunos aficionados que no perdonan sus continuas lesiones y sus dudas a la hora de renovar su contrato. De querer retirarse en el club blanco a estar más cerca que nunca de salir en las próximas semanas. De ser el capitán indiscutible de la Selección Española a no estar entre la terna de elegidos para disputar la Eurocopa. Demasiados estados de ánimo diferentes para un futbolista que gracias a la familia que ha formado con Pilar Rubio protagoniza titulares tanto en la crónica social como en la prensa deportiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Él mismo ha reconocido públicamente que ha atravesado por una de las temporadas más extrañas de su carrera. El futbolista ha querido expresar su sentir en redes sociales tras saberse excluido de la lista definitiva para el torneo europeo de selecciones: «Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere», comienza diciendo. Tan sincero y frontal como de costumbre, ha dejado claro su pesar: «Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero».

Corren tiempos difíciles para un jugador acostumbrado a la gloria y la vanagloria. Independientemente de los gustos futbolísticos, la sensación general es que Sergio Ramos ha perdido gran parte del crédito que durante años se ganó en el campo. Un éxito decreciente que contrasta con la figura de su mujer, que ha conseguido hacerse su propio hueco en la televisión gracias a ‘El Hormiguero’. Pero no está todo perdido para él. Guarda un as bajo la manga que le serviría para retirarse del fútbol español por todo lo alto y no de manera deslucida, algo que sufrieron otros jugadores legendarios de la Selección como Iker Casillas.

El camero sabe que a sus 35 años afronta el tramo final de su carrera deportiva. No le quedan demasiadas oportunidades de brillar con la Selección, pero una de ellas podría ser este mismo verano. Del 23 de julio al 8 de agosto se disputan en Tokio los Juegos Olímpicos. Allí, un combinado de jóvenes futbolistas españoles buscará la medalla de Oro. La posibilidad de que Sergio Ramos lidere la expedición no está descartada. La mayoría de los futbolistas que acudan deben estar nacidos de 1996 en adelante, pero el seleccionador tiene la oportunidad de llevar hasta tres que sean mayores de 24 años. Es ahí donde coge fuerza la opción de que el sevillano recupere el prestigio perdido con su ausencia en la Euro 2020. Una oportunidad que, de llegar, Sergio podría disfrutar junto a Pilar Rubio y al menos los más mayores de sus cuatro hijos. Algo nada descabellado si se tiene en cuenta el carácter todoterreno de la familia.

Cuenta atrás para Sergio Ramos

Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor y es una frase que se ajustaría a la realidad actual de Ramos. Sin embargo, es una persona con un carácter de hierro, optimista y para quien la palabra rendición no cabe en su vocabulario. Por eso solo le queda mirar hacia adelante. Y lo que ve en su futuro más inmediato es un panorama dubitativo, de pocas certezas. Debe tomar la gran decisión de su vida, renovar o dejar el Madrid.

Después de varios meses intentando llegar a un acuerdo para prolongar su vínculo contractual, el marido de Pilar Rubio está más cerca que nunca de dejar el equipo que capitanea. Se espera que en las próximas semanas haga oficial su decisión y en función de eso se construirán los próximos meses de su vida, más inciertos que nunca. ¿A qué equipo va a ir? ¿Qué pasará con su yeguada y demás negocios si deja España? ¿Se aclimatarán sus hijos a la vida en otro país? Son preguntas cuya respuesta está cerca de darse a conocer. Compás de espera para Sergio Ramos mientras busca del honor ¿perdido?