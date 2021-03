Cuando se cumplen 43 años no hay nada como hacer una celebración por todo lo alto, eso sí, respetando las medidas de seguridad recomendadas ya que seguimos en pandemia. Y Pilar Rubio ha sabido hacerlo. Nada mejor que cumplir con una jornada de trabajo en ‘El Hormiguero’ para que una fecha tan señalada en el calendario no se olvide tan fácilmente. Ni ella ni los espectadores del programa que conduce Pablo Motos de lunes a jueves en antena 3 y que sigue siendo líder de audiencia en su franja después de 15 temporadas.

La madrileña volvió a su sección con un nuevo reto con el que pudo sacar lo mejor de sí misma una vez más, y eso incluyó su parte más sensual. ¿Cómo? Con una impresionante actuación al más puro estilo Broadway interpretando el número ‘Be Italian’ de la película musical ‘Nine’. Y una vez más Pilar ha aprobado con nota. Ella misma preparaba a sus seguidores a través de sus redes sociales horas antes de su actuación, publicando un post en su perfil de Instagram con una imagen burlesque y una impresionante melena con extensiones, que ya predecía lo que iba a ser su gran noche. «Hoy es mi cumpleaños y lo estoy celebrando entre luces, cámaras, decorados y cables, como muchas veces», comenzaba diciendo en el post.

«Sigo disfrutando cada día de mi profesión y me sigo emocionando con lo que conseguimos juntos. Esta noche en ‘El Hormiguero’ viviremos un sueño gracias a todos los que formamos este equipo…os espero dentro de un rato. Un reto muy distinto y muy, muy especial». Y terminaba con un mensaje directo a su marido: «Cuando llegue a casa lo celebro contigo, mi amor Sergio Ramos».

No defraudó. A pesar de que no era uno de los retos de riesgo y precisión que suelen plantearle cada semana, bailar como una auténtica profesional, siguiendo la coreografía e interpretando el papel de bailarina de cabaret no es tan fácil como uno puede cree y Pilar, cada una de las pruebas que se le proponen, las lleva a cabo como si la vida le fuera en ello. Adora su trabajo, como ella misma reconoce, y está feliz con su sección en el programa de las hormigas.

Pero además de ser una todoterreno en el ámbito laboral, es una mujer generosa. Anoche volvió a dejarlo claro en los minutos previos a su actuación cuando, de camino al impresionante escenario que había preparado el equipo, no se olvidó de nombrar a todas y cada una de las personas que habían llevado un escenario de Broadway hasta el plató de ‘El Hormiguero’.

Con unos espectadores de excepción viendo el número, como si de un pase privado se tratara, la colaboradora dio lo mejor en esta actuación que estuvo ensayando desde las 9 de la mañana sin parar. «Nos lo pasamos maravillosamente bien», confesaba a Pablo Motos, que tuvo el lujo de ver el show junto a las hijas de Bertín Osborne: Alejandra, Eugenia y Claudia, que acudieron al programa como invitadas, junto a su hermana Ana Cristina. Un ‘Hormiguero’ lleno de féminas que disfrutaron de lo lindo en su visita al programa, y de una manera muy especial con Pilar, recreando la coreografía y la interpretación de ‘Nine’, en lo que el valenciano calificó como un número «de auténtico empoderamiento».