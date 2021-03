Pilar Rubio deja descolocado a Pablo Motos con su cambio de look

Pilar Rubio se ha convertido en Tamara Falcó por unas horas. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ fue en la protagonista indiscutible de la noche gracias al ‘cambio’ de look que se hizo para acudir a su puesto en el programa. La colaboradora ha causado sensación al aparecer con un nuevo corte de pelo, una media melena estilo ‘bob’ muy similar al que lleva su compañera y que tan de moda está. Tal fue el asombro que hasta Pablo Motos se quedó un tanto descolocado. El presentador se interesó por si se había cortado la melena, pero lo hizo con su ácida ironía habitual al preguntarle si lo que llevaba en el cabello era una lámpara y que si estaba intentando conectar con los extraterrestres.

La colaboradora, que sabe dar juego como nadie, tenía previsto hablar de tendencias en moda este miércoles y qué mejor manera de hacerlo que con el peinado revelación. Sin embargo, detrás de la nueva imagen de Pilar Rubio había truco y así lo confesó ella misma: «No me he cortado el pelo, es una peluca. Hoy en día para qué te vas a cortar. Te pones una peluca y cada día tienes un color y un corte… Yo soy más de pelo largo, pero es el corte que se lleva ahora, como el de mi querida Tamara, muy cómodo, cortito», dijo, haciéndole un guiño a la marquesa de Griñón.

Pablo Motos se quedó maravillado con este look: «Cuanto más guapa seas, mejor te queda el pelo corto», comentó. A lo que la mujer de Sergio Ramos añadió: «Tienes que ir muy arreglada para que te quede bien. Recién levantada y con el pelo corto…». Pero el presentador valenciano quiso quedar bien con su colaboradora: «Bueno, tú estás guapa aunque te pongas una seta en la cabeza», concluyó.

Unos minutos antes de comenzar ‘El Hormiguero 3.0’, Pilar Rubio colgaba en sus redes esta imagen pasando por maquillaje. La fotografía revolucionó a sus más de 5 millones de seguidores, que firmaron una catarata de elogios. Muchos de ellos se preguntaban si se había cortado el pelo, algo que quedó claro una vez empezó el programa. No es la primera vez que la madrileña elige el corte ‘bob’ para su paso por el espacio de Atresmedia. Hace dos años lució un estilismo muy parecido. Lo espontáneo y atrevido de su sección se convierte en el motivo ideal para sorprender a la audiencia. Hace tiempo se colocó una peluca color rubio platino y es que si algo tiene la presentadora es una capacidad camaleónica.

Pelucas aparte, Pilar Rubio afronta hoy un día importante y no precisamente por su trabajo en la televisión. El motivo es que es el día elegido para que Sergio Ramos rompa su silencio. Recordemos que el capitán del Real Madrid lleva meses negociando la ampliación de su contrato con el club blanco que cumple el 30 de junio de 2021, sin éxito hasta el momento. La tensión entre el jugador y Florentino Pérez ha sido palpable todo este tiempo porque él no acepta aplicarse la rebaja salarial del 10% que debe acometer toda la plantilla como consecuencia de la crisis por el COVID. El marido de Pilar sostiene que se merece un trato distinto por tantos años de dedicación y buenos resultados con el equipo del Bernabéu. Ramos ha elegido al Youtuber de moda, Ibai Llanos, para volver a hablar públicamente. Presentará su nueva serie para ‘Amazon Prime’, pero no es descabellado que dé alguna pincelada sobre su futuro ¿lejos de Madrid? Sea como fuere, la opción de que Pilar Rubio y su familia hagan las maletas este verano está encima de la mesa.