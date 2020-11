Pilar Rubio desvela el complejo físico que más le atormenta

Como le ocurre al resto de los mortales Pilar Rubio también tiene secretos que no había confesado hasta ahora. A pesar de que siempre luzca radiante con un cuerpo impresionante incluso después de dar a luz, lo cierto es que la mujer de Sergio Ramos también tiene algún que otro complejo físico. Así lo ha confesado ella misma a la revista ‘¡Hola!’ donde asegura que no tiene ningún tipo de pudor a la hora de mostrar su cuerpo. «No me lo he plateado nunca», ha contestado sincera ya que es algo que forma parte de su profesión y que siempre ha hecho.

En una sesión fotográfica, Pilar Rubio suele potenciar más sus hombros y clavículas, partes de su cuerpo que bajo su punto de vista, son más «femeninas». Al igual que cuando mira fijamente a un objetivo, ya que su mirada es uno de sus puntos fuertes debido al llamativo color de sus ojos. «Tengo muchos complejos, como todos», confesaba al citado medio, pero ¿cuáles son?

«Los dedos de mis pies son muy largos. También los de las manos. Me miro los dedos y pienso, ‘¡Qué largos!’», explicaba una sicera Pilar Rubio. De esta manera, la presentadora reivindica que los complejos forman parte de cada persona y es por eso que nunca ha tratado de ocultarlos.

Gracias a su perfil de Instagram se puede ver que la diseñadora ha hecho de estos complejos los grandes protagonistas de algunas instantáneas y que pese a no gustarle esas partes de su cuerpo no les da la mínima importancia. Sin duda, una buena filosofía de vida para evitar caer en el engaño de que los VIP tienden a ser idealizados por los estereotipos que marca la sociedad actual.

Y sin pelos en la lengua y con el carisma que tanto le caracteriza a Pilar Rubio también ha hecho otra importante confesión en relación a su físico, ese que siempre es objeto de polémica o crítica, ya que es acusada de haber pasado por quirófano en varias ocasiones, algo que siempre ha desmentido. «Aunque todo el mundo lo piense y siempre lo hayan comentado, yo no tengo el pecho operado», explicaba la colaboradora de ‘El Hormiguero 2.0’.

Durante un evento al que asistió fue donde confesó que: «Como le he dado el pecho a todos, he notado que no se recupera como lo tenia antes de ser mamá. Si en algún momento me lo tengo que reconstruir, lo haré. Sin ningún problema”. Así, Pilar Rubio zanjaba todo tipo de polémicas y daba un paso al frente al hablar sin pudor de este tema por si en un futuro tuviera que operarse.