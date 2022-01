Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan. Este pasado lunes la empresaria y el exfutbolista anunciaban la noticia a través de sus respectivas redes sociales. Después de 12 años de matrimonio, tomaban la decisión de poner un punto y aparte a su historia de amor. En el vídeo que grabó la influencer dejaba claro que se van a tomar un tiempo para ver si pueden solucionar sus problemas de pareja y, que, por lo tanto, no se van a divorciar. Un acontecimiento que les ha colocado a ambos en primera plana mediática. Horas después, la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se ha puesto en contacto con Lydia Lozano para hacer una petición tras lo ocurrido.

“Ella no quería hablar, pero sí que me ha sorprendido que me pone ahora: ‘Cariño por favor, cuidad mucho a Eze. Es un hombre extraordinario’”, comentaba la periodista mientras se encontraba en Sálvame. Después de este inesperado comentario, Lydia le preguntaba el motivo por el cual le transmitía ese mensaje y que se estaba hablando de “una tercera persona”. “No cariño, porque no quiero que sufra por nada, él no está acostumbrado al medio, es solo eso”, indicaba Tamara Gorro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Después de tomar esta decisión y hacerla pública, Tamara Gorro y Ezequiel Garay están siguiendo la misma fórmula, la del silencio. Ambos llevan más de 24 horas sin compartir ningún tipo de contenido en sus respectivas redes sociales.

La ruptura

«Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos doce años. Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio», comenzaba diciendo Tamara con la voz entrecortad en el vídeo que subió a su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

«Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido. Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos», explicaba con lágrimas en los ojos. Por su parte, Ezequiel, también quiso mandar un mensaje, algo más escueto que el de Tamara. «No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravilloso», escribía el empresario.