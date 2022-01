Ezequiel Garay se pronuncia por primera vez tras su ruptura de Tamara Gorro

Nada hacía presagiar que Tamara Gorro y Ezequiel Garay atravesaban un mal momento. El matrimonio ha tomado la determinación de darse una especie de tiempo para poner en orden sus sentimientos. Ha sido la empresaria quien ha dado a conocer la inesperada noticia a través de su cuenta de Instagram. Después de revelar en qué situación se encuentra con el que todavía es su marido, ha sido el deportista quien ha querido pronunciarse, también vía redes sociales.

«No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravillosos», ha escrito el exfutbolista. Con estas palabras Garay deja claro que esta ruptura ha sido de manera cordial por el bien de ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

2Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos doce años. Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio», comenzaba a decir Tamara en el vídeo que ha subido a la Red y que ha alcanzado el millón de interacciones.

En el clip en el que aparece la influencer, se la puede ver completamente rota por tener que contar esta noticia a escasos días de comenzar un nuevo año. «Nos vamos a separar, que no divorciar», dejaba claro, ya que tiene la esperanza de que esta decisión sea de manera temporal. «Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido», añadía entre lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

«Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos», continuaba diciendo mientras dejaba claro que han formado una «familia admirable» «Hablo con dolor porque hay amor. Digo esto ahora porque la decisión está tomada. Quiero adelantarme a posibles rumores», explicaba.

Esta noticia llega tan solo unos meses después de que Tamara Gorro revelara que lucha contra sus problemas de salud mental. «Estoy muy flojita, pasando por un momento muy jodido, no solo por mi matrimonio, pero se sale de todo y yo solo deseo una cosa, que eso tenga un final muy feliz. Es una pausa para luego coger carrerilla. No voy a hablar más del tema», concluía.

Después de compartir el vídeo con el que hacía pública su ruptura sentimental, Tamara Gorro optaba por el silencio y, por el momento no se ha vuelto a pronunciar.