El pasado fin de semana, la ciudad de Valencia se vistió de largo para acoger la celebración de la gala de los Premios Goya. Una cita imprescindible para el cine español a la que no faltaron numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Una velada en la que, además de que se hizo entrega al Goya de Honor a José Sacristán, se inauguró la categoría de Goya Internacional, que ha recaído en la actriz Cate Blanchett. La intérprete deslumbró en la alfombra roja con un arriesgado estilismo en tono metalizado de Armani, una de sus marcas fetiche. Sin embargo, quienes más expectación generaron fueron Penélope Cruz y Javier Bardem.

El matrimonio de actores no quiso faltar a esta importante cita ya que, además, ambos estaban nominados en la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz Principal. Mientras que Bardem se hizo con el ‘Cabezón’ por su magistral interpretación de Janis en El buen patrón, el premio a Mejor Actriz recayó en Blanca Portillo por su papel en Maixabel.

Una velada en la que Penélope deslumbró con un elegante estilismo de Alta Costura de su firma de cabecera, Chanel, en color lila con detalles de pailletes, tirantes finos y falda de vuelo. Pero más allá de su look, lo cierto es que la actriz de Alcobendas se convirtió en protagonista en la alfombra roja por una divertida anécdota.

La intérprete mostró su lado más humano cuando, en medio del photocall, no dudó en ayudar al periodista Carlos del Amor, que tuvo un pequeño percance antes de un directo. Él mismo ha compartido la anécdota a través de su perfil en redes sociales, donde ha publicado una instantánea en la que se aprecia cómo Penélope le ayuda a desliar un cable que le estaba poniendo en un aprieto. «La foto más surrealista de los Goya. Enredado entre cables, con postura Lina Morgan, y una amable y majísima mujer ayudándome con el lío antes de entrar en directo», ha escrito el periodista.

Han sido muchas las personas que han querido comentar la imagen, alabando la natural y espontánea actitud de Penélope Cruz: «me encanta», ha escrito Anne Igartiburu; «maravilla», ha comentado Elena Sánchez; «tan natural! Enseñad más cosas así, nos hace ser más humanos», ha recalcado otra usuaria.

Penélope Cruz no ha sido la única que ha protagonizado un curioso momento antes de la ceremonia. También Javier Bardem pisó sin querer el vestido de una de las reporteras de Televisión Española, que restó importancia al suceso: «que me pise Javier Bardem el vestido, no pasa nada, estoy encantada», dijo.

En apenas unas semanas, el matrimonio podría hacer historia en la gala de entrega de los Premios Oscar, ya que ambos están nominados. En el caso de Bardem, es su cuarta nominación por el papel de Desi Arnaz Jr. en Ser los Ricardo, junto a Nicole Kidman. Para Penélope, podría suponer su segundo Oscar, por el papel en Madres paralelas.