Pedro Ruiz y el portazo a Telecinco con un claro ‘culpable’

A Pedro Ruiz no le calla nadie. No es la primera vez que el presentador utiliza sus redes sociales para comentar lo que opina de Mediaset y, aunque ha pisado alguna vez sus platós, parece que esa buena relación ya ha llegado a su fin. Así lo ha dejado saber en el universo 2.0, donde ha compartido un mensaje en el que ha dado portazo a la cadena de Fuencarral de una vez por todas.

«Me han llamado amablemente para invitarme a un programa de Mediaset. Amablemente también he declinado la invitación agradeciendo la llamada. Hace 5 años que no acudo a platós de ese grupo. Lo haré cuando el nuevo aire haya aclarado el ambiente…si eso ocurre», ha sentenciado, haciendo referencia a la nueva era que comienza con Borja Prado al mando tras la salida de Paolo Vasile.

Aunque se desconoce a qué programa podría haber sido invitado y cuál sería el motivo de este interés por Pedro Ruiz, después de muchos años alejado del foco mediático de Mediaset, ha sido inevitable vincular este acontecimiento con las palabras que escribió unos días atrás: «Hay una plantilla de personajes conocidos que acuden a todos los ‘concursos’ de las teles: el desafío, el torneo, la máscara, la piscina, el tubo de la risa, la cocina, el patíbulo… Nada que decir. Es la nómina B de los platós. Solo deseo que les paguen bien. Es un negocio».

Y es que, aunque un empujón, un reconocimiento en la pequeña pantalla, no le viene mal a nadie, Pedro Ruiz sabe qué lineas no quiere cruzar. Corría 2018 cuando el presentador acudió por última vez a las inmediaciones de Mediaset, sentándose en Viva la vida -entonces presentado por Toñi Moreno- para hablar de su trayectoria profesional y promocionar el estreno de su obra Pedro Ruiz, Confidencial. Una intervención en la que dejó claro que su vida privada no era un tema a tratar en la televisión. Opinión que mantiene a día de hoy.

Sin embargo, su guerra cruzada no es contra la cadena, sino contra la productora La Fábrica de la Tele y sus espacios dedicados a hablar sobre la vida privada de los rostros más candentes de la actualidad. Pues, cabe destacar que, a pesar de las ofertas que le han llovido durante años, el presentador nunca ha cedido a exponer públicamente el lado más íntimo de su vida. Pero dentro de la cadena, Pedro Ruiz también tiene buenas palabras para algunos de sus formatos: «Ignoro las audiencias, pero Reacción en cadena es un concurso que da qué pensar. Ion Aramendi procura hacerlo inteligible y entretenido. No es sencillo. Se valora», dijo con respecto a un nuevo espacio de entretenimiento que se estrenó hace apenas unas semanas. Unas palabras que fueron muy bien recibidas por el presentador, que no dudó en darle las gracias.

No obstante, Pedro tiene sus favoritos en Telecinco y Jorge Javier no figura en esa lista. Como ya acostumbra a hacer, el presentador volvió a hacer uso de sus redes sociales para comentar el nuevo libro de la cara visible de Sálvame: «Vender es una cosa y valer otra. No hay otra norma de mercado. Tanta gente compra tu libro…tan codiciado eres. Jorge Javier es número 1 de ventas con su libro. La editorial estará encantada y él también. Comercialmente no se puede añadir nada. La televisión diaria es el mejor vendedor». Queda claro que la relación Telecinco-Pedro Ruiz está absolutamente rota.