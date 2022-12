Pedro Ruiz se pronuncia sobre su aguda crítica a Jorge Javier Vázquez: «Yo respeto lo que hace todo el mundo»

Antonio Carmona ha ofrecido en Madrid un recital al que no han querido faltar muchos rostros conocidos del panorama nacional, entre los que se encontraba Pedro Ruiz. El periodista no ha dudado en atender amablemente a los medios, que le han preguntado sobre la reciente polémica que se ha generado en torno a un comentario que hizo sobre Jorge Javier Vázquez.

Discreto ante todo, Pedro Ruiz ha comentado que se encuentra bien y que afronta el final del año con mucho trabajo: «yo estoy muy bien, preparando cosas», ha dicho el periodista, que ha asegurado que este año que viene, «pasarán muchas cosas».

Hace algunos días, Pedro Ruiz recurrió a su perfil en una conocida red social para ofrecer su opinión sobre el último trabajo de Jorge Javier Vázquez, Antes del olvido. «Ayer una amable señorita de Planeta me llamó para anunciarme el envió del libro de Jorge Javier Vázquez. Se lo agradecí. Mis opiniones libres no se basan en prejuicios, sino en los hechos de cada día. Lo leeré. Igual que fui al teatro a verle. Pagando. Lo de la tv es otro mundo…Pestilente», comenzaba escribiendo el periodista.

Ayer una amable señorita d Planeta me llamó para anunciarme el envió del libro d @jjaviervazquez. Se lo agradecí. Mis opiniones libres no se basan en prejuicios sino en los hechos e cada día

Lo leeré. Igual que fui al teatro a verle. Pagando. Lo d la tv es otro mundo…Pestilente — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) December 2, 2022

Apenas un día después, Pedro Ruiz se pronunciaba sobre el texto: «Me llegó el libro de Jorge Javier Vázquez. Lo leo. Y dejando al margen la calidad literaria, en la que no entro, creo que la inseguridad rebelde mueve a estas cosas. Es terapia y auto- autopsia. Un grito que dice: ¡Queredmeeee! Lícito. Descarnado», sentenciaba el periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

«Pienso que cuando se huye de uno mismo a toda velocidad se estrella contra mil paredes exteriores. Curarse a golpes de popularidad a cualquier precio tiene peligros. Es su opción. Que tenga paz. Siempre me acuerdo de su madre. De todas ellas», recalcaba en su perfil en Twitter. Un hilo que ha generado multitud de comentarios de todo tipo.

Ante el revuelo que ha causado el hilo en la red social sobre su opinión en torno al texto de Jorge Javier Vázquez, Pedro Ruiz se ha mostrado tajante: «Eso son cosas que no he dicho yo, titulan otros», ha recalcado. «Conozco muy muy bien cómo funciona este mundo», ha comentado el periodista, que ha querido dejar claro que respeta el trabajo de todos: «respeto lo que hace todo el mundo, que respeten lo mío», ha dicho antes de marcharse. Por el momento, el presentador no se ha pronunciado sobre este tema