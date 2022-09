La otra vez que Pedro Almodóvar renunció a un sueño profesional

Pedro Almodóvar ha tomado una decisión de última hora que ha puesto patas arriba su trayectoria profesional. El cineasta ha dicho adiós a uno de sus sueños, dirigir la película Manual para mujeres de la limpieza, el que se esperaba que fuera su primer largometraje en inglés. El filme, que estaba basado en el libro de la escritora estadounidense Lucía Berlín, ya no será el próximo proyecto del manchego, que ha manifestado no estar listo para asumir el reto.

“Ha sido una decisión muy dolorosa para mí. No me considero listo para abordar una producción tan monumental en inglés”, ha confesado al medio Deadline. Y es que, aunque el proyecto ya contaba con Cate Blanchett como protagonista y la búsqueda para incorporar nuevas caras a la élite de Hollywood estaba en marcha, finalmente Almodóvar ha tenido que declinar el proyecto. “He soñado con trabajar con Cate durante tanto tiempo…Dirty Films ha sido tan generoso conmigo todo este tiempo y estaba cegado por la emoción, pero desafortunadamente ya no me siento capaz de realizar esta película por completo”, ha sentenciado.

Mientras tanto, el reconocido director cinematográfico ha continuado con su trayectoria, y acaba de finalizar el rodaje de Extraña forma de vida, un cortometraje protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal que relata la personal versión del manchego de la historia de amor de Brokeback Mountain.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que Pedro Almodóvar ha renunciado a un sueño profesional. Ya en 2016, su figura se vio manchada cuando su nombre salió reflejado en los Papeles de Panamá como responsable de una supuesta cuenta opaca en las Islas Vírgenes Británicas. Y es que, el estreno de su último trabajo por aquel entonces, Julieta, no contó con su presencia. El que fue su proyecto número 20 se presentó en el mítico cine Phenómena de Barcelona, hasta donde se desplazó el elenco al completo para disfrutar de su gran noche, pero con la ausencia del oscarizado director como protagonista.

Y es que, precisamente fue su empresa audiovisual, El Deseo, la que apareció entre los Papeles de Panamá, junto a otros muchos personajes conocidos que fueron relacionados con empresas offshore en la república. Entre ellos, los hermanos Almodóvar, que fueron apoderados desde junio de 1991 de la sociedad Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado en España como un paraíso fiscal. En ese momento, Agustín, el hermano de Pedro Almodóvar y responsable de la gestión de sus empresas audiovisuales, emitió un comunicado para aclarar la situación: “La constitución de la sociedad en 1991 se debió a la recomendación de mis asesores ante una posible expansión internacional de nuestra empresa. No obstante lo anterior, se dejó morir la sociedad sin actividad debido a que no encajaba con nuestra forma de trabajar. Lamento profundamente el perjuicio que está sufriendo la imagen pública de mi hermano, provocado única y exclusivamente por mi falta de experiencia en los primeros años de andadura de nuestra empresa familiar”. No obstante, debido al escándalo, Pedro tuvo que cancelar su aparición en el rodaje de Julieta, viendo empañado, una vez más, su sueño.