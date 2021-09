El apoyo de Emma Suárez hacia Pedro Almodóvar tras su última polémica

Victoria Abril ha sembrado la polémica tras sus últimas declaraciones sobre Pedro Almodóvar. La actriz, que se encuentra participando en esta nueva entrega de ‘Masterchef Celebrity’, ha dado su opinión sobre el director manchego y su forma de trabajar. “A todos los directores les gustan las mujeres a una edad. A él le gustan a los 30, y a la que cumples 40 se acabó”, expresó sin pelos en la lengua. Tras estas palabras, el medio ‘Informalia’ ha asegurado que una fuente cercana a Almodóvar asegura que está “muy cabreado”.

Por si fuera poco, Emma Suárez que ha acudido este jueves a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, ha hablado sobre este entramado que ha colocado al guionista en primera plana mediática. “A ver, los directores llaman a las actrices que necesitan para interpretar los personajes teniendo la edad que tienen los personajes”, ha comenzado diciendo.

“Esto es así. A mí me llamó para interpretar Julieta y yo ya he pasado de los 40”, ha asegurado con una sonrisa que se ha podido palpar tras la reglamentaria mascarilla. “Por lo tanto, no puedo decir nada al respecto”, ha añadido. Después, la intérprete ha agradecido que el director haya apostado por ella para su proyecto. “Hay que agradecerle siempre la dimensión que nos da a los actores. Es un director internacional y después de trabajar con él, vayas donde vayas todo el mundo reconoce su trabajo”, ha comentado orgullosa. “Es un director muy admirado y es magnífico trabajar con él. Además, sabes que sus películas se van a ver y eso claro, es también algo muy complicado. A veces rodamos películas con el deseo de que se estrenen y nunca sabes lo que puede pasar. Con Pedro te da una proyección increíble. Es toda una experiencia trabajar con una artista como Almodóvar”; ha sentenciado Emma Suárez.

Quien también ha apoyado a Pedro Almodóvar ha sido Bibiana Fernández, que también trabajó con Victoria Abril en la película ‘Cambio de Sexo’. «Victoria es una actriz como la copa de un pino», dijo, aunque no comparte su opinión. «Igual lo ha dicho en un momento en el que se ha sentido así. A mí, por ejemplo, Pedro no me llama últimamente, pero yo estuve el otro día con él en el flamenco, es mi amigo, quedo con él, como con él. Si no me llama, yo estoy segura de que en contra mía no tiene nada. Será que por lo que sea, no le cuadra y no necesita un personaje que tenga mis características. Pues no me va a llamar», explicó. Incluso aprovechó para mandarle un mensaje. «Pedro, desde aquí te lo digo, si me quieres llamar, llámame: para salir, para comer, para beber, para rodar, para lo que tú quieras. Tú llámame que yo estoy ahí», aseguró.