Paula Echevarría se pronuncia sobre cómo es trabajar con Tamara Falcó

Paula Echevarría y Tamara Falcó se han convertido en nuevas compañeras de trabajo gracias a la nueva edición de Got Talent. Tras conocerse que Edurne dejaba su puesto como miembro del jurado del concurso de talentos, salió a la luz que la marquesa de Griñón se convertía en su sustituta y, ahora que han comenzado las grabaciones, algunos de sus compañeros, como la ex pareja de David Bustamante, han desvelado cómo es trabajar con la hija de Isabel Preysler.

«Yo creo que se lo ha pasado muy bien y que se ha divertido mucho. Y eso es lo principal para estar en este programa, divertirse y pasárselo bien, porque es de lo que se trata», comenzaba a decir. Aunque no entraba en mayores detalles sobre cómo ha congeniado con Tamara, su posterior confesión desvelaba que habían hecho buenas migas. Y es que Echevarría contaba que había ido al restaurante de Iñigo Onieva y que había quedado muy satisfecha con sus platos: «Está muy rico todo», decía.

Paula Echevarría en un evento organizado por Burguer King en Madrid. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones se suman a las que ofreció Paula durante la presentación del programa de Mediaset en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, donde aseguró que todo lo que había conocido hasta ahora de Tamara «había sido positivo». Por otro lado, señalaba que la aristócrata había logrado coger el ritmo de la dinámica del programa «muy rápido»: «Yo cuando entré estaba Risto, estaba Edurne y estaba Dani, que llevaban aquí muchos años, y es como, o te subes al carro o te quedas detrás. Tienes que ponerte las pilas muy rápido. Pero ella es bastante apañada y enseguida lo ha cogido», comentaba.

Florentino Fernández , Paula Echevarría , Santi Millán , Tamara Falcó y Risto Mejide en la presentación de la nueva temporada de ‘Got Talent’. (Foto: Gtres)

Tal y como explicó, nunca habían coincidido personalmente, por lo que no se conocían. De hecho, la que fue protagonista de la serie Velvet revelaba que la vio por primera vez en persona, prácticamente en la mesa del jurado del formato. No obstante, pese a que anteriormente no se habían visto, destacaba la cantidad de tiempo que habían pasado juntas en el rodaje: «Son muchas horas de grabación durante muchos días, entonces al final aunque te acabes de conocer hace una semana, llevamos muchas horas al lado de la otra», decía por aquel entonces.

La opinión de Tamara Falcó

Durante la presentación de la temporada, Tamara Falcó también se mostró visiblemente contenta del reto profesional que había aceptado de la mano de Mediaset. Más allá de elogiar el concurso, también confesó que todos sus compañeros eran «muy amables» y que se había sentido acogida en todo momento. «Estoy encantada de formar parte de la familia de Got Talent», decía.

Tamara Falcó en la presentación de la nueva temporada de ‘Got Talent’. (Foto: Gtres)

En otro orden de cosas, Tamara también desvelaba que había recibido consejos muy buenos por parte de sus compañeros, los cuales tenían más experiencia que ella en el espacio televisivo mencionado: «Me han dado muchísimos consejos. Ellos llevan mucho tiempo. Pero siempre en plan bien. No en plan riña ni nada. Pero claro, he metido la pata mil veces. Soy la nueva. Pero siempre en plan bien. No ha habido nada desagradable, la verdad», concluía.