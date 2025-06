Paula Echevarría «se arrepiente» de haber posado con su hija Daniela, de 16 años, en el photocall de los ELLE Style Awards. El pasado 4 de junio, la actriz acudió a estos premios de esta conocida revista española de lifestyle que celebró su 80º aniversario en el mercado. La sorpresa fue cuando la socialité apareció en la alfombra roja acompañada por su unigénita con David Bustamante que hizo su puesta de largo ante las cámaras. La decisión, tal y como explicó la protagonista de Velvet, fue de la menor, que acaparó la atención de todos los paparazzis y, por ende, horas después fue titular en los portales de la prensa del corazón. Aunque entonces madre e hija se mostraron de lo más felices por su primera reaparición juntas, lo cierto es que ahora la intérprete ha reculado sobre esta decisión que tomó su hija.

Paula Echevarría se arrepiente del posado con su hija

Paula Echevarría prometía ser una de las protagonistas de la última edición de estos galardones ya que recogía un reconocimiento por parte de la revista. Sin embargo, su hija Daniela se convirtió en una de las invitadas estrella de la noche. Para los medios presentes fue toda una sorpresa ya que la menor siempre ha estado muy protegida de cara a la prensa por sus progenitores, que desde que nació han tratado que esté al margen de los focos.

Paula Echevarría y Daniella Bustamante en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la primogénita de la actriz rompió con su habitual discreción por una decisión propia. «Hoy ha querido venir ella. Ya va a cumplir 17 años y ya es ella quien decide, cuándo sí y cuándo no. Ha sido muy especial y muy bonito. No quiero que se cree una expectación sobre ella. Entonces prefiero que las cosas se hagan de manera natural», dijo entonces la de Candás que, además, destapó la opinión sobre su ex sobre este posado conjunto: «A David no le importa. David está encantado. Nos ve aquí y se le cae la baba». Lo que no supo ni se imaginaba Echevarría es que Daniela coparía numerosos titulares por su primera aparición ante los medios de comunicación.

Semanas después de su paso por la mencionada alfombra roja, la protagonista de Gran Reserva ha reculado sobre esta decisión que tomó Daniela y ha explicado que está «un poco arrepentida» debido al revuelo que causó su primera reaparición madre e hija. «¿Que si lo volvería a hacer? Diría que sí porque fue precioso para ella y para mí y cuanto más veo las fotos y los vídeos más me gusta ese momento. Tenerla a mi lado en una noche tan especial para mí era como un sueño. Pero por otro lado, ¿qué necesidad de ponerla ahí a los pies de los caballos? Ninguna», ha confesado a Divinity.