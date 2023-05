Patricia Pardo, víctima de una nueva estafa por parte de un supuesto compañero de trabajo

Susanna Griso no ha sido la única víctima de una estafa. Pese a que en esa ocasión el engaño llevaba su cara a consecuencia de la evolución de la Inteligencia Artificial, en este último momento otras compañeras como Patricia Pardo han demostrado que no hace falta recurrir a factores tecnológicos para caer en ciertas tretas. Eso es precisamente lo que a la novia de Christian Gálvez le ha ocurrido y así lo ha relatado ella misma en El Programa de Ana Rosa con todo lujo de detalles.

Ha sido en el espacio televisivo de las mañanas de Telecinco en el que la maestra de ceremonias se ha sincerado al máximo al contar una historia sucedida en la zona de Plaza de Castilla, en la que un hombre de mediana edad la paraba de la manera más inesperada posible: «Me abordó en la calle diciéndome: ‘Patricia que soy Antonio, tu cámara de televisión’. Primero me dio vergüenza porque no lo reconocía… Me contó una historia tan dramática que te juro que casi me pongo a llorar con el señor. Me decía que a su hija la habían atropellado a la salida de la universidad y necesitaba dinero porque se encontraba en el hospital de tetrapléjicos de Toledo», comenzaba explicando la periodista, visiblemente asombrada por lo que había vivido para después unir a la conversación a otros dos de sus compañeros: «Me contaba que hicisteis todo lo posible por traerle a trabajar a plató», añadía, refiriéndose a Ana Rosa Quintana y a Joaquín Prat.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Patricia ha seguido contando que ese hombre la pidió dinero y fue ese el instante en el que se dio cuenta de que lo que estaba contando podría no ser del todo cierto, aunque se ofreció a hacerle una transferencia rápida. Una opción que el estafador prefirió no acoger, alegando que había tenido que vender su teléfono para finalmente irse de la escena: «En ese momento me di cuenta de que algo no iba bien, algo quería ocultar… Y al contarlo aquí, en el programa, me enteré de que le había pasado también a otros compañeros. Para nosotros esto comenzó como una anécdota y cuando lo hemos puesto en común nos hemos dado cuenta de que somos muchos los afectados», zanjaba, aclarando así que se trata de una situación que le preocupa ya que podrían ser muchos los colaboradores del programa en cuestión que han tenido oportunidad de haber caído en una trampa de la que, sin embargo, han salido airosos.

No obstante, no contaba con tanta suerte la presentadora de Espejo Público, que hace tan solo unos días aclaraba haber sido víctima de la Inteligencia Artificial al aparecer en unas imágenes en las que supuestamente era detenida por la policía a consecuencia de la venta de Bitcoins. Algo que ella misma negaba tajantemente, aclarando que le había parecido una «burda estafa» hasta el momento en el que gente de su alrededor le había hablado para cerciorarse sobre si era cierta o no.