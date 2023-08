Jessica Bueno está viviendo un verano lleno de amor y cariño en cuanto al terreno sentimental se refiere. Pese a los rumores que corrían en las últimas semanas sobre un posible distanciamiento entre ella y Pablo Marqués (tras confirmarse que la modelo se encontraba disfrutando de unos días de descanso sin su compañía), lo cierto es que las últimas imágenes que han trascendido desmienten todo lo relacionado con esa supuesta crisis de pareja. Siguiendo lo publicado por la revista Semana, el empresario acudió hasta la playa almeriense de Carboneras para dar una sorpresa a su novia, donde desataron la pasión con numerosos gestos de cariño al ritmo de las olas, viviendo una de sus primeras vacaciones juntos.

Ambos tuvieron unos días fantásticos, donde disfrutaron como dos niños pequeños en el agua. A juzgar por las fotografías publicadas, el rostro de Marqués dibujaba una bonita sonrisa que dejaba entrever la felicidad que siente al estar junto a Jessica, llegando incluso a cogerla a hombros en varias ocasiones, compartiendo miradas cómplices que demuestran el buen camino que ha cogido su relación sentimental con la sevillana. Sin duda, las imágenes difundidas por la revista mencionada desmienten por completo todo tipo de rumores que hacen referencia a la posibilidad de ruptura. De hecho, se podría decir que están atravesando uno de sus mejores momentos, y no solo sentimentalmente hablando. Y es que Jessica está muy ilusionada con nuevos proyectos profesionales, además de haber retomado su carrera como modelo encima de las pasarelas, según Semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Marques (@pablomarqueslife)

No obstante, mientras que Jessica Bueno continúa rehaciendo su vida y avanzando en su nuevo romance tras divorciarse de Jota Peleteiro, su expareja y padre de sus dos hijos pequeños, este último no puede decir que está viviendo una situación similar. El ex futbolista comenzó un nuevo noviazgo casi de inmediato tras romper su historia de amor con la ex concursante de Supervivientes. Miriam Gurutze fue la mujer que le robó el corazón, hasta tal punto que decidieron llevar a cabo sus planes nupciales para darse el «sí, quiero». Pero, a pesar de que todo parecía ir como la seda, el pasado mes de junio la influencer anunciaba a través de sus redes sociales su ruptura con el deportista: «Para evitar malentendidos, Jota Peleteiro y yo queremos informar de que hemos decidido terminar nuestra relación». A día de hoy se desconoce el motivo que habría llevado a la pareja a separar sus caminos, pero colaboradores de televisión como Amor Romeira sostienen que la infidelidad por parte de Peleteiro habría sido la causa principal.

Desde entonces, Jota Peleiro no ha vuelto a posicionarse en el centro del huracán mediático. El ex futbolista parece haber decidido alejarse de todo lo relacionado con la esfera pública, al menos por un tiempo. Y es que al contrario que la madre de sus hijos, su terreno sentimental no va bien encaminado, el cual en el último año tan solo le ha traído rupturas y malos tragos a los que enfrentarse.