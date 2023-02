Un artista, un marqués o ‘el amor de su vida’: la lista de conquistas de la reina de corazones

El 2023 ha comenzado de la manera más inesperada para el clan Preysler. Mientras que Tamara Falcó ha apostado por darse una segunda oportunidad con Íñigo Onieva, su progenitora ha puesto punto final a su romance con Mario Vargas Llosa después de ocho años de unión. Una ruptura que ha resultado más sorprendente si cabe que la de su hija, teniendo en cuenta que la también conocida como “reina de corazones” y el Premio Nobel habían formado uno de los tándem más consolidados del panorama nacional.

Sea como fuere, la realidad es que el peruano forma ya parte de la lista de conquistas del pasado de la madre de la marquesa de Griñón, que teniendo en cuenta sus últimas declaraciones parece estar dispuesta a disfrutar de los suyos sin la compañía de un hombre en el camino. No obstante, cabe destacar que no siempre ha sido así, y que Isabel ha ocupado su corazón en diversas ocasiones con hombres reconocidos en todas las esferas habidas y por haber, demostrando así no tener un prototipo marcado y guiarse por sus convicciones, las cuales le han llevado a ser una de las mujeres más reconocidas del país.

Para conocer al primer amor de Isabel Preysler hace falta viajar en el tiempo y llegar hasta el 1971, cuando la madre de Ana Boyer se daba el «sí, quiero» con Julio Iglesias cuando ni siquiera había cumplido 20 años. Una jovencísima socialité se vestía de blanco para acaparar todas las miradas del municipio de Illescas, ven Toledo, siendo este uno de los acontecimientos mediáticos más relevantes de todos los tiempos y fruto del cual nacieron sus tres hijos mayores: Chabeli, Julio José y Enrique. No obstante, siete años después y concretamente en 1978, Preysler y el cantante decidían tomar caminos separados.

Dos años después, en 1980, Isabel volvió a encontrar el amor de la mano de Carlos Falcó, el entonces marqués de Griñón. Con él también optó por darse el “sí, quiero”, dando un año después a luz a Tamara Falcó, y por ende, a uno de los apoyos inquebrantables de su día a día pese a que su matrimonio con el padre de la ahora marquesa tan solo durara cinco años.

El tercer y último marido de Preysler fue Miguel Boyer, también considerado por sus seres queridos como «el amor de su vida». Tanto es así, que son muchas las personas que creen que la aparición del francés en la vida de Isabel marcó un antes y un después, siendo el detonante de su ruptura con Carlos Falcó. Fue el pasado 2 de enero de 1988 cuando ambos decidieron unirse en matrimonio en una íntima ceremonia en la capital, y su amor duró sin sobresalto alguno hasta el triste fallecimiento del economista en 2014. No obstante, del enlace nació la última hija de la filipina, Ana Boyer, que junto a Tamara Falcó apoya a Isabel Preysler siempre que lo necesita, como probablemente en su reciente separación de Mario Vargas Llosa.