Hace una semana que Anita Matamoros está instalada en su nueva casa de Milán. Aunque lo cierto es que, si no se hubiera desatado la pandemia mundial causada por el coronavirus, la influencer habría pasado el pasado año en la ciudad italiana. La joven está cursando la carrera de Fashion business & Communication & New Media en el prestigioso Instituto Marangoni. Apenas le quedan 3 meses para poder finalizar sus estudios y debido a que la situación sanitaria lo ha permitido ha tomado la decisión de terminar esta etapa donde la empezó. Si bien los años anteriores no ha compartido vivienda, esta vez sí convive con una amiga, pero no solo eso porque su adorable perrito Camilo también ha viajado con la hija de Makoke, para así hacerle compañía en esta recta final que con tanta ilusión está viviendo. A través de su perfil de Instagram, la empresaria ha compartido un vídeo de unos 8 minutos de duración en el que ha mostrado todas las estancias de su nuevo hogar.

La entrada

La casa de Anita Matamoros cuenta con grandes techos y una decoración moderna mezclada con toques vintage. En la entrada se puede ver cómo un espejo de grandes dimensiones con un marco dorado de estilo barroco, preside el hall en el que también predominan los colores claros, como el blanco o el beige. «El espejo es mi parte favorita de la casa, me encantan los espejos de cuerpo entero con marcos grandes. Otro de los motivos por los que me encanta esta casa es porque tiene muchísimos espejos», revela.



La cocina

La joven explica en el vídeo que en un principio no le gustaba que la cocina no estuviese cerrada, ya que tenía miedo de que los olores llegasen hasta el salón, que se encuentra en la misma estancia. En esta parte de la casa la gran protagonista es una gran lámpara araña dorada que cae del techo. Un estilo que combina con muebles minimalistas en color blanco.

En cuanto al salón, el piso cuenta con un enorme sofá morado velvet con cojines a juego. En rasgos generales esta zona es bastante sencilla y tan solo se puede ver un cuadro en blanco y negro colgado de la pared. Eso sí, le da un toque de lo más ‘chic’.

Lo mejor de todo, es que la influencer puede salir a tomar el aire en el balcón de su nuevo pisito. De hecho, tal y como se puede ver en el clip, tiene una mesa blanca y dos sillas.»Es súper agradable. Da mucho el sol, hay una luz tremenda. Aquí me tomo mi café, leo el periódico», confiesa muy ilusionada.

Su nuevo hogar tiene dos habitaciones. Una más grande que la otra. Y debido a esto, las compañeras decidieron hacer un sorteo para ver quién se quedaba con la de mayor dimensiones. Fue su amiga quien finalmente, se quedó con el dormitorio más pequeño, pero lo bueno es que cuenta con un baño dotado de todo tipo de lujos y más grande que el de Anita.

En cuanto al cuarto de Anita Matamoros, lo que más destaca son las enormes ventanas que aportan gran luminosidad a la estancia que esta decorada en tonos tierra y con complementos textiles a juego con el cabecero, de estilo retro. «Entra una luz brutal», relata mientras muestra cada rincón.

El baño tiene una ducha con una mampara transparente que hace que esta parte de la casa de vea más amplia. «No es muy grande, la verdad, pero me apaño perfectamente. Está muy bien para mí», cuenta la hija de Makoke y Kiko Matamoros.