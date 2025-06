El padrino de la hija de Harry y Meghan, denunciado por acoso sexual

A Tyler Perry apenas se le conoce en España, más allá de su relación con el príncipe Harry y con Meghan Markle, así como por ser el padrino de su hija menor, Lilibet Diana. Sin embargo, el productor es una de las figuras más destacadas del panorama norteamericano. Perry es uno de los hombres más ricos de Hollywood, con una fortuna impresionante y numerosas propiedades, una de las cuales cedió a los duques de Sussex en su primera etapa en California.

Además de formar parte del círculo íntimo de Harry y Meghan, Perry también es amigo de Oprah Winfrey, que fue la que le presentó a los duques de Sussex. La presentadora estuvo invitada a la boda de la pareja y fue clave para que el matrimonio se instalara en California tras decidir dar un paso atrás y dejar de lado sus obligaciones oficiales.

Cuando los Sussex llegaron a California no tenían ni casa ni equipo de seguridad, ya que la familia real le había retirado la protección oficial. Tyler Perry estuvo a su lado en todo momento y les apoyó con múltiples recursos. Una ayuda que Harry y Meghan quisieron agradecer convirtiendo a Perry en padrino de su hija menor, la princesa Lilibet Diana.

Tyler Perry, en el punto de mira

Al margen de su trayectoria profesional, en los últimos días el productor se encuentra en el foco de la polémica que podría tener una fuerte repercusión en su carrera. El actor Derek Dixon le acusa de acoso sexual y violencia de género en el trabajo. Una situación que se produjo, según el intérprete, mientras ambos trabajaban juntos en programas como The Oval y Ruthless.

Según han publicado medios británicos como The Guardian, Dixon acusa a Perry de haberle hecho una serie de promesas relacionadas con un ascenso que nunca se produjo, además de haberle sometido a un creciente acoso sexual. En la denuncia que ha presentado explica que el productor tenía todo el control sobre su situación laboral y que como no quiso responder a sus insinuaciones, fue objeto de represalias por parte de Perry.

De momento, el padrino de Lilibet Diana no se ha pronunciado de manera directa, pero sí que lo ha hecho a través de sus abogados. En un comunicado de su equipo legal se habla de Dixon como una persona que se acercó a Tyler Perry para intentar estafarle y chantajearle. No obstante, el productor no está dispuesto a que se manche de esta manera su reputación, de manera que va a llevar el asunto hasta las últimas consecuencias.

Según ha trascendido, Dixon conoció a Perry mientras trabajaba en una empresa de eventos y Atlanta y fue el productor el que le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Tal como se ha publicado, ambos estuvieron un tiempo intercambiándose mensajes, algunos de ellos, supuestamente, con insinuaciones sugerentes. La presunta víctima asegura que Perry le agredió sexualmente en su casa y que poco después de este episodio, le ofreció un papel fijo en una conocida serie. Un rol que, según Dixon, estaba sujeto a cómo se comportara él con el productor. Finalmente se prescindió de su personaje.

En la demanda se sostiene que Tyler Perry tiene un patrón alarmante de explotación de empleados masculinos en situación vulnerable y se le compara con Harvey Weinstein, entre otros: «Su éxito le ha llevado a creer que el dinero y la influencia pueden conseguir lo que quiera», reza el texto. Dixon solicita que se celebre un juicio con jurado y que se le indemnice con 260 millones de dólares. Una cifra pequeña que no haría un agujero en la fortuna de 1400 millones de dólares de Tyler Perry.

La cancelación del ‘podcast’ de Meghan Markle

Por el momento, ni Meghan Markle ni el príncipe Harry se han pronunciado sobre la situación de Tyler Perry. Los duques de Sussex se encuentran centrados en diferentes proyectos, sobre todo, la ex actriz.

Según se ha publicado, la duquesa ha decidido poner en pausa su podcast Confessions of a Female Founder para centrarse en su marca de estilo de vida, As Ever. En una entrevista reciente, Meghan Markle explicó que le encantaría trabajar en una segunda temporada, pero no quiere hacerlo hasta que su marca esté consolidada. De esta manera, la duquesa espera que no sea un adiós sino un hasta luego. No es la primera vez que Meghan Markle cancela -o le cancelan- un programa. Su anterior podcast, Archetypes, tampoco fue renovado.