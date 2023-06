Pablo Urdangarin ha sido oficializado este viernes como fichaje estrella del BM Granollers. El club de balonmano ha decidido hacerlo oficial después de que esta posibilidad planeara durante meses, no tanto por la cabeza del joven, pero sí por los distintos mentideros. Ambas partes estaban muy interesadas en cerrar el acuerdo porque todos salen ganando. Es lo que traducido a la lengua británica sería un win-win.

Los 60.000 habitantes de Granollers viven estos días un sueño. Este es un pueblo con una gran afición por el balonmano y después de vivir una temporada de ensueño, quedando terceros clasificados de la Liga ASOBAL y clasificándose para competiciones europeas, la guinda a su felicidad es la llegada de Pablo Urdangarin.

El salto de Pablo Urdangarin

El hijo de Iñaki Urdangarin ha dado un paso de gigante en su carrera. A sus 22 años se incorpora a uno de los mejores equipos del campeonato. Dejar un equipo cuyo escudo pesa tanto, como el Barcelona nunca es fácil, más aún si se trata del equipo que lo ha fogueado hasta llegar a la élite. Sin embargo, la oportunidad para Pablo era irrechazable.

Este digital ha hablado con periodistas deportivos expertos en balonmano para que valoren las consecuencias positivas que tiene para él este cambio. Y todos coinciden: «Es un paso adelante en su carrera porque deja el Barça B que juega en División de Honor Plata, (el equivalente a segunda división) para militar en un equipo de primera. Jugaba esporádicamente con el primer equipo del Barça pero la mayor parte de la temporada jugaba con el filial. Además un conjunto que juega en Europa (European League, la segunda competición más importante del viejo continente). Ahora su responsabilidad será mayor», nos explican.

Otro de los grandes cambios para Pablo Urdangarin es cobrar su propio sueldo para dejar de tener independencia económica de Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina. Look ha podido saber que el salario anual de Pablo estará entre los 15.000 y los 30.000 euros, que es la cifra en la que se mueven los balonmanistas de la Liga ASOBAL, en relación al presupuesto de su nuevo club.

Cabe destacar que el joven ha firmado por dos años, por lo que se asegura un buen espaldarazo financiero que le permitirá volar solo. Este digital ha hablado con Victor Vilá, director del BM Granollers nos cuenta cómo se ha desarrollado la negociación y lo que esperan de él: «Hemos estado 2-4 meses tratando de llegar a un acuerdo. Él lo tenía muy claro. De hecho, hemos prescindido del jugador que teníamos en su posición, que era de la casa, para darle la oportunidad a Pablo Urdangarin», cuenta.

En Granollers lo esperan con los brazos abiertos: «Hay muchas expectativas, nos da un salto de calidad. La afición está muy ilusionada», nos dice Vilà, quien no rehúye que Pablo Urdangarin suele ser noticia por otros motivos: «Es cierto que no deja de ser una persona a nivel de medios especial, pero nosotros le vamos a tratar como a uno más. De hecho, no habrá presentación oficial porque sería un agravio con otros compañeros».

Seguirá viviendo en Barcelona

Uno de los grandes alicientes para que Pablo Urdangarin haya aceptado la oferta de su flamante equipo ha sido la geográfica. El nieto del rey emérito no va a tener que cambiar apenas su vida. Seguirá residiendo en la capital de Cataluña. Esto se lo permite porque Granollers es una localidad perteneciente a Barcelona, que se encuentra a tan solo 31 kilómetros de la gran capital (30 minutos en coche).

Esto hace que su día a día no se vea afectado. Va a poder seguir con su vida actual y eso incluye el continuar afianzando su romance con Johanna Zott, una jugadora de voleibol de su misma edad que conoció en el Liceo francés de Barna.