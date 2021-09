Es lo último que le queda por hacer. Después de haber entrevistado a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional, de colaborar con Will Smith y de tener acceso a casi todo lo que se ha propuesto, ahora Pablo Motos promete ‘pasarse de la raya’. Así lo ha revelado en exclusiva a este digital. Hablamos con el presentador en la misma semana que se ha estrenado la temporada número 16 de ‘El Hormiguero’, que viene cargada de novedades.

El valenciano admite que en estas casi dos décadas había algo que le faltaba por hacer y para la temporada 2021-2022 se ha propuesto llevarlo a cabo. ‘Pasarme de la Raya’ es una flamante sección que será solo para él, que tendrá su sello propio. Todo nace del pasado confinamiento de 2020, cuando Pablo Motos empezó a incluir sus ya clásicos monólogos en el guion del programa.

En esta ocasión irá un paso más allá, pasándose de la raya. “La raya” -valga la redundancia- es la frontera de lo políticamente correcto. Pablo abordará, al cruzarla, temas que son controvertidos y de los que la gente no se atreve a hablar en público. Eso sí, rehúye completamente del protagonismo y contesta con un «No» rotundo cuando se le pregunta por si algún día le gustaría cambiar las tornas y ser él la estrella del día.

Especialmente ilusionado por este nuevo reto en el que deberá dar lo mejor de sí mismo, Motos se considera un hombre afortunado porque ha podido entrevistar a multitud de caras conocidas, hasta el punto de considerar que no falta nadie especial por pasar por los estudios de la calle Alcalá: «No sabría decir un famoso que haya querido entrevistar y no haya podido… en eso he tenido mucha suerte», cuenta en conversación con Look.

Pablo Motos y Pilar Rubio, un tándem a prueba de bombas

Otro aspecto relevante de esta temporada es la nueva situación personal que vive una de las colaboradoras más carismáticas. Pilar Rubio se ha mudado a Francia con su familia tras el fichaje de Sergio Ramos por el PSG, algo que no va a impedir que siga ligada a ‘El Hormiguero’. Pablo Motos nos cuenta con pesadumbre que «tendremos que acostumbrarnos a tenerla lejos, pero seguirá viniendo desde París para continuar su sección y como jurado de El Desafío». Sin embargo, su rol ha cambiado. Delega sus habituales retos en la figura de Kira Miró y ella se encargará de traer cada semana todas las tendencias de moda directamente desde la capital de lo fashion.

Un buen guiño que determina la importancia de Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’ es que fue elegida como la primera invitada de la temporada. Un día repleto de emociones, que empezó con un bonito discurso del director del programa: «Me gustaría hablar de ti delante de toda España porque yo te conozco bien. Te quiero decir algo delante de todo el mundo: me pareces una mujer excepcional, eres inteligente, eres valiente, eres graciosa, eres sexy, tienes una voluntad como yo no he visto nunca… Y por encima de todas esas cosas, eres una buena persona»… y que terminó con la sorpresa de Sergio Ramos.

Pablo Motos también ha reconocido que quien no cambia su papel será Tamara Falcó. La marquesa de Griñón «continuará estando con nosotros en las tertulias y lo compaginará con sus estudios en Le Cordon Bleu.» Por último, destaca que «para mí la mayor sorpresa es vernos con la misma ilusión que la primera temporada». Quizá esa sea el ingrediente clave de la receta para hacer un programa que se ha convertido en referente del entretenimiento diario y éxito de audiencias