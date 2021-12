El pasado martes, Mediaset emitía El último viaje de Rocío. Un especial homenaje que Rocío Carrasco realizaba a su madre, Rocío Jurado y que, como era de esperar, ha generado reacciones en los miembros de la familia de la artista. Las primeras en mostrar su opinión eran Gloria Camila y Rosa Benito, que coincidían en que el programa había sido emotivo. También Rocío Flores recurría a las redes sociales para compartir una fotografía con su abuela, mientras que, hasta ahora, Ortega Cano había guardado silencio.

El que fuera marido de la cantante ha entrado por teléfono en Viva la vida, donde se encontraba Ana María Aldón y ha comentado sus impresiones sobre el homenaje de Carrasco a ‘la más grande’. El torero ha reconocido que no le invitaron a participar en el programa, aunque ha dicho que tampoco habría ido.

«Me lo imaginaba peor. Yo lo vi bien, con respeto que creo que es importante y la verdad que lo vi todo el tiempo. Me entretuve en ello bastante. Siempre que recuerdo cosas de Rocío, de sus trajes, su ropa, sí que fue emocionante. Hubo momentos en los que me puse muy tierno. Estuve a punto de sacar alguna lágrima», ha dicho Ortega Cano, que ha confesado también qué fue lo que le resultó más emotivo: «me emocioné cuando la oí a ella hablar de Ortega Cano ‘ya es hora de que a José Ortega Cano se le tenga un poco de respeto’”, ha dicho. No obstante, ha asegurado que le habría gustado que hubiera alguna mención más a otros miembros de la familia que también eran importantes para la artista: «eché en falta que se nombrara a Rocío y David Flores, y a mis hijos igual, a José Fernando y a Gloria Camila. Es la familia. No se puede dejar fuere de un evento como el de aquel día», ha recalcado durante la llamada.

El torero ha querido además, dejar claro lo orgulloso que está de su hija: «yo no he hablado el tema con Gloria Camila. Lo que hago es darle la razón siempre porque está muy bien. Es una niña que hay que conocer personalmente. Es muy madura, sabe muy bien lo que dice. Me siento satisfecho y muy contento con ella. Si no fuera así lo diría. Si hay alguna cosa que no la veo bien se lo digo igual». Unas palabras que ha hecho extensivas a su Rocío Flores: «son maduras, la vida les ha hecho que sean maduras tanto a Rocío como a Gloria, y demasiado. La situación que han vivido ha sido más dura que otra cosa», ha explicado.

Ortega Cano se ha mantenido cauto sobre la posibilidad de un acercamiento entre Rocío Carrasco y Gloria Camila: «eso ya es cosa de ellas dos. Lo que no puedo es obligar a que haga algo en contra de su voluntad. Yo creo que a lo mejor habrá algún momento que lo hagan, la una y la otra, pero no se le puede obligar a ninguna», ha comentado, aunque no descarta animar a su hija a que se ponga en contacto con su hermana.