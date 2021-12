Gloria Ortega y Ana María Aldón unidas frente a Rocío Carrasco

A pocas horas del estreno del especial El último viaje de Rocío, Gloria Camila Ortega y Ana María Aldón han hecho frente común como invitadas a un evento en Madrid en el que han coincidido con otros rostros conocidos del panorama nacional como Omar Montes y Makoke. Muy tranquilas y mostrando mucha complicidad entre ambas, la mujer y la hija de Ortega Cano han disfrutado de un espectáculo flamenco. Una cita a la que, en esta ocasión ha preferido no asistir el torero José Ortega Cano.

Gloria ha asegurado que “está a la expectativa” ante el inminente estreno del programa, aunque se ha mostrado tranquila. Por su parte, Ana María Aldón ha confirmado que verá el especial en casa y confía en que sea un bonito homenaje de Rocío Carrasco a su madre. Hace algunos días, ella misma declaraba en Viva la vida que quizás había llegado el momento de que tanto Rocío Carrasco como Gloria Camila se sentasen a hablar después de varios años de distanciamiento. Una posibilidad que para la hija de Pedro Carrasco no está descartada: “tiempo al tiempo. El tiempo siempre es impredecible, tanto para mucho como para poco”, declaró en conversación telefónica con Sálvame Deluxe recientemente.

La emisión del especial sobre la figura de Rocío Jurado no ha estado exenta de polémica ya que, durante el programa, la hija de la artista quiere homenajearla mostrando algunas de sus pertenencias privadas. Un paso por parte de Rocío Carrasco que ha generado bastante inquietud en el círculo familiar de la cantante, que no tiene constancia de qué es exactamente lo que Rocío va a mostrar al público y cómo puede afectarles. Según ha trascendido, los espectadores van a poder ser testigos del traslado de casi una veintena de contenedores que guardan los enseres más privados de la de Chipiona: fotografías, muebles, vajillas, documentos y hasta un dueto entre madre e hija.

Cuando se anunció que iba a emitirse el documental, Gloria Camila se sorprendió mucho porque aseguró que no tenía constancia de que existían los contenedores: “no sabía de la existencia de ellos, voy a esperar al documental dijo”. Sin embargo, su abogado le dijo que si los papeles que Rocío Carrasco muestra ahora no son los que presentó en el juzgado cuando se le pidió, podría estar incurriendo en un delito: “en esta nueva serie no podrá aparecer ningún documento privado ni íntimo de mi madre, porque de ser así se habría cometido un engaño, no solo a los espectadores sino también a la jueza”, recalcó Gloria.

La hija de Ortega Cano está molesta por haberse enterado por televisión de la existencia de ese material, ya que le habría gustado verlo antes y nunca le ha pedido nada de esto a su hermana. No obstante, aunque no cierra la puerta a un acercamiento, sí que mantiene que no será ella la que dará el primer paso.