Omar Sánchez, ex pareja de Anabel Pantoja, se vuelca con la influencer tras el ingreso de su hija

No son buenos momentos para Anabel Pantoja. Desde el pasado 10 de enero, su hija Alma, de apenas 40 días de vida, se encuentra ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria por causas aún desconocidas. No obstante, todo apunta a que se trata de un asunto grave dado el traslado inmediato que han realizado muchos de los seres queridos de la pareja hasta la isla mencionada. Incluida su tía Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa. Susana Bicho y Belén Esteban, que mantienen una relación muy cercana con la influencer, también han estado arropando a los mencionados en estos duros momentos. Pero lo cierto es que, además de las numerosas visitas, también han recibido un aluvión de cariño a través de mensajes de texto, entre los que destaca sin lugar a dudas el de Omar Sánchez, ex pareja de la sobrina de la tonadillera.

El canario ha mostrado una gran preocupación por el estado de salud de la menor y así se lo ha hecho transmitir a su ex pareja. Y es que, según informó Arabella Otero, reportera del programa Fiesta, Omar mandó un mensaje inmediatamente a Anabel nada más conocerse la delicada situación a la que se está enfrentando la influencer.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Canarias. (Foto: Gtres)

Aunque se desconoce el contenido del mismo, el ex concursante de Supervivientes también ha expresado su máximo apoyo a Anabel tras hablar con el portal Outdoor. «Estoy mal. Deseo y rezo para que se recupere lo antes posible […] Nadie se merece esto», indicaba. A estas palabras se suma la nula actividad que está realizando en la red desde que salió a la luz el delicado estado de salud de la pequeña Alma. Algo que deja entrever que lo hace en sinónimo de apoyo y consideración con la compleja situación.

La reacción de Omar tras el nacimiento de la hija de Anabel Pantoja

Estas palabras junto a las que escribió después del nacimiento de la pequeña Alma en la red también señalan que el ex matrimonio mantiene una muy buena relación. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, cuando Anabel se convirtió en madre primeriza y lo compartió en su perfil de Instagram, Omar no dudó en darle la enhorabuena públicamente.

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Instagram)

«¡Enhorabuena! Muchas felicidades. Es un momento muy bonito y especial. Espero y deseo que salga con toda la salud del mundo, llena de amor y felicidad, que no lo dudo. Bienvenida, Alma», escribió por aquel entonces.