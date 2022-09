Omar Montes se enfrenta a la Guardia Civil y lo emite en directo

Una nueva polémica rodea Omar Montes. El cantante se encontraba en la localidad de Peñíscola estos días cuando le dieron el alto en un control de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useci) de la Guardia Civil. Ha sido al regresar de celebrar un concierto y el cantante ha decidido retransmitir en directo para sus seguidores en las distintas plataformas todo lo que ha ocurrido durante el control.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontesofficial)

Una secuencia en la que se escucha a los agentes de la autoridad pedir, en un primer momento, al cantante que apague el teléfono móvil y deje de grabar: “Acabo de bajar de cantar para todos vosotros y me estáis parando para registrarme, con todas las armas apuntándonos como que somos delincuentes. Con las personas malas que hay, y me tienes que venir a mí a parar porque yo vengo aquí a cantar, me vas a parar a mí”, dice el artista a sus seguidores. Unas palabras a las que los agentes no han dudado en responder. “Da igual que usted venga a cantar o deje de venir. Se trata de que nosotros estamos trabajando, es un control de seguridad ciudadana y, por la seguridad del control, que usted esté grabando…”, explican amablemente los agentes al cantante.

El cantante Omar Montes discute con la Policía en un control de seguridad ciudadana pic.twitter.com/YY89JP4OFH — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 17, 2022



Sin parar de grabar, Omar Montes contesta a los agentes que le parece extraña la situación: “Es que me ha parecido raro que veinte me estéis apuntando con los fusiles. Acabamos de cantar, es un poco sospechoso, la verdad. Por eso prefiero estar en directo tranquilamente porque no me fio un pelo, porque os he visto raros”, ha replicado el cantante. Sin embargo, parece que esta es una práctica habitual, de hecho, la Guardia Civil no solo ha parado al artista, sino también a su personal de seguridad, solamente para proceder a un registro e identificar al equipo que acompañaba al cantante.

Una agente tuvo que intervenir para decirle al cantante que por privacidad no podía estar grabando a los agentes, pero Omar Montes no estaba muy conforme con esto: “Yo contento y alegre de tu privacidad, yo no te voy a grabar, simplemente me parece raro que me pongas el coche patas arriba cuando me acabas de ver cantar”, ha sentenciado. El vídeo de Omar Montes ha circulado rápidamente por las redes sociales, donde ha generado multitud de reacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontesofficial)

No es la primera vez que el cantante tiene problemas con la policía. De hecho, hace varias semanas, el artista fue multado por la Policía Municipal de Madrid por llevar a cabo varias infracciones de tráfico considerables cuando acudía a un encuentro con sus seguidores en Madrid a bordo de su flamante Ferrari.