La cuenta atrás ya está en marcha. Quedan solo 24 horas para que vea la luz ‘Rebelde’, la primera colaboración de Omar Montes con Beatriz Luengo y Yotuel Romero que tiene visas de petarlo. Como todo lo que hacen. Tres talentazos juntos que han decidido hacer esta colaboración que les ha tenido meses trabajando codo con codo y que les va a cambiar la vida. Al menos eso dice Yotuel, que cuenta las horas para que el público escuche este tema que «no dejará indiferente a nadie», como admiten los tres. Y hay algo que los avala, el estilo y las cifras del de Pan Bendito unidos al flow del cubano y al buen hacer de la única fémina del grupo, compositora de éxito al igual que su marido.

Una canción con contenido que supone una vuelta de tuerca a lo machista de muchas de las letras del exnovio de Isa Pantoja. La culpable de todo, la propia Beatriz que ya abrió la veda al ‘hackear’ la letra de ‘Hawaii’ de Maluma para enviar el mensaje totalmente contrario. Feminismo, igualdad, una propuesta de la polifacética cantante que Omar Montes no rechazó y cuyo resultado es el esperado por ellos, y por el público.

Pero además la puesta en escena del videoclip de ‘Rebelde’ promete ser lo más. Rodado entre el País Vasco y Burgos, Eugenio Recuenco ha sido el encargado de dirigirlo, apostando por coreografías en las que Beatriz Luengo brilla como nunca. Premio Nacional de Fotografía del diario ABC en el 2004, Recuenco ha sido el artífice de campañas publicitarias para Nina Ricci, Loewe o Mango. «Un genio de la imagen» como le ha definido Yotuel en sus redes sociales, publicando un avance del clip. Los tres intérpretes han calentado ya las redes sociales con su trabajo en ‘Rebelde’ deshaciéndose en halagos los unos con los otros.

Omar Montes ha cogido la directa en este comienzo de año. Su 2021 ha empezado con un Disco de Oro por ‘Fake Capo Remix’, su último disco en el que colabora, entre otros, con RVFV y Chimbala. Emocionado por poder colaborar con uno de sus ídolos, Yotuel Romero, el artista ha avanzado cuál es su papel en este nuevo hit: «Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así», dice en sus redes sociales. La colaboración entre los tres tiene miga. Una alineación de planetas que no solo ha conseguido que Omar cante con su ídolo, si no que además ha hecho que Beatriz le haya hecho cambiar su manera de pensar a la hora de componer.

La madrileña ha confesado que ha hecho «un verdadero ejercicio de vulnerabilidad, de girl power. No hay que huir de las personas que tienen mensajes machistas, hay que ir al foco y hackearlo». Dicho y hecho. Beatriz ha conseguido que el cantante de trap le agradezca el haberle ayudado a darle la vuelta a sus composiciones, teniendo en cuenta muchas cosas, entre ellas que las mujeres están cansadas del machismo que últimamente hay en muchas letras, sobre todo en el reggeaton.

Los tres están ilusionados con el estreno en las distintas plataformas musicales de ‘Rebelde’. Un tema que llega en un magnífico momento profesional para Omar, Beatriz y Yotuel, que además vuelven a colaborar juntos tras ‘Lerele’ y ‘Como tú no hay dos’. Y por si fuera poco, el matrimonio anunciaba hace unas semanas que están esperando su segundo hijo en común, una niña que llevará el nombre de Zoe.

El cubano ha alabado el talento de sus compañeros de equipo: «(Beatriz Luengo) mi GUERRERA tu increíble voz en esta canción es un MANTRA que me recarga de energía FULL GRACIAS por dejarte robarme este sonido que llevas haciendo más de 10 años Omar Montes campeón!. Gracias por tu arte y la frase que cambiará nuestro universo». El ídolo admirando a su fan. Sin duda, este tema ya le ha cambiado la vida al amigo de Kiko Rivera e Isabel Pantoja.