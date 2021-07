Olga Moreno se defiende de las confesiones que hizo en Honduras

Olga Moreno ha vuelto a ser la protagonista del último programa de Supervivientes, el debate con el que los ya ex concursantes se han despedido de una de las emocionantes más grandes de su vida. La ganadora de la edición, ha llegado a plató vestida de amarillo, con una gran sonrisa que se ha vuelto tímida según ha visto su programa, consciente de lo mucho que ha hablado de su familia, pese a que no tenía intención de hacerlo, y del robo de comida que realizó a dos de sus compañeros.

“Sí que es verdad que entré muy mal pero hice un día, otro día, poner la mente en blanco”, le ha contado al presentador, pues estaba asombrada de lo mucho que había contado “He hablado mucho de los niños, ¿no? Pensé que no había hablado tanto”. No podía pensar en mi mente porque hubiera llorado mucho más. Pero llegó un día en que pensé en por qué no iba a pensar en mi gente, en la cara de mi hija, en mi marido… Por qué no. Me daba igual llorar o reír. Es mi vida. Es lo que he vivido 22 años. Que sí, que son unos niños que son conocidos pero es mi vida. No lo hice antes por miedo al exterior. Es duro el no pensar en nada de fuera. Es muy duro pero también creo que me ha ayudado pensar en mí un poquito”.

El programa ha repasado los grandes momentos que han vivido en las últimas semanas, pero también los más complicados. Sin duda, uno de ellos fue el del robo de comida que protagonizó. Solo los dos que reconoció, a Alejandro y Melyssa, también el del pincho de carne y del que la acusó Carlos Alba. Hoy ha podido responderle. “Carlos, tu no me visto comerme el pinchito porque yo no me lo comí. Yo saqué la caja y te dije lo que había, me comí la salsa que se derramaba”, ha dicho ella. Por su parte, el cocinero ha seguido en sus trece, asegurando que tanto él como Omar le vieron tomarse la carne.

Además, Olga ha tenido que enfrentarse a Lara a coalición de cuando dijo que la prefería de enemiga que de amiga. La malagueña ha reconocido no acordarse de aquel momento, lo que a la argentina le ha servido y es que han optado por afianzar su amistad. “No puedo con la Olga que me están contando con la que yo he vivido. Así que me voy a quedar con la Olga que he vivido”, le ha dicho Lara muy emocionada, a lo que Olga le ha asegurado que seguirán siendo amigas, pues la suya es “una amistad muy bonita”.

Una relación que llega a su final definitivo

Tom también ha sido su momento de protagonismo. Tras unos días en casa, parece que ha tenido tiempo de sobra para hablar largo y tendido con Sandra Pica, por quien tanto lloró desde Honduras. Aunque mantuvo la esperanza hasta el último momento, cuando supo que la que era su novia tenido algo con Julen, las cosas cambiaron.

“Como estaba ingresada no quería molestarla mucho. Yo al volver con tantas informaciones de todo el mundo necesitaba tiempo para mí. Está mejor y espero que por ella todo sea mejor”, ha explicado Brusse, que ha reconocido que sigue “un poco desubicado”. “Estoy un poco ‘en shock’ de lo que ha pasado pero estoy mejor. Con tantas informaciones y hablar un poco con ella, cuesta. Antes mis exparejas me dejaban porque fallaba yo. Con ella he fallado, pero no me esperaba eso. Me había perdonado. Ella siempre me decía que no me preocupase. Ella tenía más miedo que yo a olvidarla. Pero al final ella no me quería como antes. Yo ahora estoy mejor. Ella me ha dejado. Quiero que sea feliz pero entre ella y yo no habrá más futuro juntos», ha sentenciado.

El empresario ha podido también ver un fragmento de ‘[email protected]’, donde Julen reconoce que mantuvo relaciones sexuales con Sandra. Sin duda, no ha sido fácil para él, tal y como reflejaba su rostro.

‘Ahora, Olga’

Casi al final del programa, Olga Moreno ha vuelto a ser protagonista cuando Jordi González ha desvelado que tendrá la oportunidad de responder a Rocío Carrasco en un especial que se llama ‘Ahora, Olga’. El presentador ha querido hacer un breve resumen a los concursantes de lo que ha sucedido, explicando que mientras se encontraban en Honduras la vencedora se convirtió en un protagonista de un gran debate, sin ella saberlo, a raíz de las declaraciones de la hija de ‘La más grande’ en la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.