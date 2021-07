La victoria de Olga Moreno divide de nuevo a los trabajadores de Mediaset

La victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2021 ha generado un aluvión de reacciones, no solo entre los espectadores, sino también entre los concursantes del reality y el resto de colaboradores de Mediaset. Un triunfo que algunos han calificado de tongo y que para una gran parte de los seguidores del programa era más que esperado -para otros no tanto-, pero que, no por ello, ha provocado menos críticas hacia la mujer de Antonio David Flores. Comentarios que no se han hecho esperar y que han puesto a Moreno en el punto de mira aún más si cabe. Sus propios compañeros eran los primeros sorprendidos de la victoria de Olga, seguidos por los colaboradores del resto de espacios de la cadena y por las redes.

Debido a que Antonio David Flores no pudo asistir a la final porque se encuentra vetado en Mediaset, han sido los hijos del exmarido de Rocío Carrasco quienes han estado en plató para recibir a Moreno. Rocío y David Flores han acudido al estudio para celebrar el triunfo de Olga Moreno. Un detalle que ha sido fuertemente criticado, sobre todo después de que David le dijera: «eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho súper bien todo. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Te llamas Olga Moreno la mejor del mundo entero».

La victoria final de Olga Moreno ha provocado una oleada de indignación con Telecinco que ha llegado a convertirse en tendencia en las redes sociales. Los rumores de tongo han llenado las redes en las horas posteriores a la victoria de la mujer de Antonio David. Rumores en los que se habla de colapso en las líneas telefónicas, mismos números de teléfono para varios concursantes y otras cuestiones.

Pero más allá de la audiencia, los propios colaboradores de Mediaset también están divididos. Por ejemplo, Belén Rodríguez ha hecho una crítica feroz ha hecho una crítica feroz a Olga Moreno. La colaboradora está segura de que su victoria es una descarga de ira contra Rocío Carrasco: «ha ganado Olga porque se ha utilizado el voto de un reality para descargar el rencor de muchas personas y para potenciar el discurso machista de esta familia, que eso aún se compra», ha dicho.

Por su parte, Belén Esteban ha dicho que, aunque Olga no era su favorita, está contenta con su triunfo: “La gente la ha hecho ganadora. Creo que ha sido una buena superviviente, pero me he sorprendido porque creía que había gente con más fuerza y más seguidores”. Carlota Corredera ha cerrado filas en torno a Rocío Carrasco. Lo ha hecho con un emotivo post que ha compartido en su perfil de Instagram, en el que se la ve abrazando a la hija de Rocío Jurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Durante su participación en ‘Viva la vida’, Carmen Borrego ha declarado que “ha vuelto a ganar el machismo”, mientras que Kiko Matamoros le ha respondido: “yo pensaba que había sido una victoria feminista. No podemos despegar los pies del suelo y faltar el respeto a la audiencia llamándola machista. No debemos insultar a la gente que nos ha dado de comer”.