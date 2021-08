Barack Obama se ha visto envuelto en un lío casi sin comerlo ni beberlo. Todo arranca con la fiesta que organizó el pasado fin de semana en la isla de Martha’s Vineyard, un recóndito lugar situado junto a la costa de Massachussets, para celebrar sus 60 años. Una fecha redonda para la que quiso rodearse de amigos, seres queridos y demás gente. Pero quizá fue demasiada.

Cientos de personas celebraron junto al expresidente de los Estados Unidos esta importante fecha en el calendario. Un festejo que trajo de por sí mucha polémica puesto que el país se encuentra en una situación un tanto agobiante con la rápida propagación que está teniendo la variante Delta.

Tanto es así que en los últimos días se ha registrado un notable repunte de casos en el archipiélago donde tuvo lugar la fiesta. 74 personas dieron positivo por coronavirus, lo que supone un incremento del 50% más que en la semana anterior, y máxima cifra desde el mes de abril. De poco ha servido que más de la mitad de los contagiados tuvieran ya inoculado en su cuerpo el suero de alguna de las vacunas contra el virus.

Es natural que muchos dedos señalen a la figura de Barack Obama como ‘responsable’ de esta rápida propagación de la COVID-19. Las críticas al exmandatario están siendo feroces, sobre todo después de que el siempre irreverente ‘Daily Mail’ publicara que es muy posible que las medidas de prevención y seguridad para los asistentes de cara a la no transmisión del coronavirus no fueran suficientes.

Flaco favor hace también las imágenes difundidas en redes sociales en las que aparecen los invitados a la fiesta, entre ellos el propio Obama, protagonista estrella, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad mientras comían, bebían, hablaban y bailaban. Es por eso que al expresidente le están cayendo muchos palos.

Sí que ha trascendido que Barack Obama planeó una fiesta con 500 personas, pero finalmente la redujo a 300. No obstante, las autoridades sanitarias locales, no se mojan en absoluto y hablan de que no se sabe «de ningún caso relacionado con la fiesta de Obama. Sólo podría saberse con un rastreo de contactos completo”.

Entre los invitados a la fiesta de cumpleaños de Obama había algunos rostros conocidos muy ilustres. Entre ellos destacaban el actor George Clooney, el director Steven Spielberg y la presentadora Oprah Winfrey. Medios de comunicación locales también informaron de la presencia de David Beckham y Victoria o los cantantes Alicia Keys y John Legend. Quienes no estuvieron presentes fueron los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, algo que ha levantado ciertas ampollas puesto que su ausencia ha sido interpretada como un presunto distanciamiento de la pareja con el que tenían una estrecha relación. Además, tienen muy buena relación con los Biden, a quien los Obama apoyaban. No obstante, no ha habido confirmación ni desmentido al respecto, si bien hay que tener en cuenta que acaban de ser padres y que hace poco tiempo fue también el cumpleaños de la exactriz.