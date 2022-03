Nuevo revés para Rocío Flores: se cancela su fichaje para ‘Ya son las 8’

Rocío Flores no levanta cabeza. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco lleva viviendo un año de lo más convulso desde que su madre estrenara su propia docu-serie, Rocío: contar la verdad para seguir viva, donde relató el motivo por el que se distanció de ella. La nieta de Rocío Jurado no había dado el salto a la televisión hasta que se convirtió en la defensora de su padre cuando éste se convirtió en uno de los concursantes de Gran Hermano VIP en 2019. Desde entonces, su carrera televisiva ha despegado a pasos agigantados.

Sin embargo, ha sufrido un pequeño revés laboral. Hace unas semanas salía a la luz que la joven se convertiría en uno de los fichajes estrella de la temporada para el programa de Ya son las 8, donde hubiera compartido plató con su tía, Gloria Camila. Eso no ocurrirá, ya que la influencer no ha llegado a un acuerdo con la productora Unicorn TV y se ha cancelado su participación en el espacio presentado por Sonsoles Ónega.

Sí que sigue participando en El programa de Ana Rosa, pues el espacio que encabeza la periodista madrileña que se encuentra de baja debido al cáncer de mama que padece, también forma parte de la citada productora audiovisual, tal y como ha revelado Formula TV. Por otro lado, no han trascendido más detalles sobre los motivos por los que no han llegado a un consenso final para que Rocío Flores se incorporase al programa que trata los temas más candentes de crónica social de nuestro país.

Este suceso ocurre después de que Rocío se convirtiera en uno de los personajes mediáticos más perseguidos al salir a la luz que su relación con Manuel Bedmar terminaba. Pese a que tuvo que hacer frente en el programa en el que participa, se mostró hermética y no quiso ni confirmar ni desmentir si finalmente había tomado un camino diferente al de Bedmar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Algo más nerviosa de lo habitual, explicó que Manuel “es un personaje anónimo”. “A ver, voy a explicar una cosa. Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio. Yo soy un personaje público, pero yo jamás en mi vida he pasado el límite ni de comercializar con mi relación ni de hablar de absolutamente nada de mi intimidad y de mi vida privada. Por lo tanto, no voy a cruzar ese límite y no voy a entrar a dar explicaciones sobre mi relación”, indicó.

Se les pudo ver juntos paseando, pero pese a las imágenes, Rocío Flores no quiso dar a conocer en qué punto se encuentra con Manuel Bedmar. Por el momento, ambos sí se siguen teniendo en las redes sociales pese a que han salido a la luz varias presuntas infidelidades por parte del joven a la nieta de La más grande.