Irene Rosales ha empezado de cero. Después de romper con Kiko Rivera se ha dado cuenta de que necesita un cambio en su vida, así que ha empezado a dar muchos pasos hacia delante. Entiende que ha estado casada con una figura pública y que la gente quiera conocer cuáles son sus próximos movimientos, pero no está dispuesta a renunciar a la privacidad que le pertenece a su nuevo novio. Tal y como hemos informado en LOOK, este último se llama Guillermo y no quiere saber nada de la prensa. Sin embargo, en las últimas horas su actitud ha dado un giro de 180 grados y sí ha respondido a las preguntas de los reporteros.

Según los datos que manejamos, un equipo de la agencia Gtres se ha trasladado hasta Sevilla para encontrar a Guillermo. El empresario se ha mostrado mucho más tranquilo, de hecho, ha charlado con los periodistas, quienes le han felicitado por su cumpleaños. Él ha dado las «gracias» y ha sonreído en diferentes ocasiones. También ha confirmado que su relación con Irene Rosales está «muy bien», aunque no ha querido dar más detalles al respecto.

Guillermo, el novio de Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Guillermo no es un personaje público y eso es algo que Irene quiere dejar claro. Kiko Rivera ha pronunciado su nombre en varias ocasiones durante la entrevista que ha concedido en ¡De Viernes! y su ex mujer le ha reprochado este comportamiento. Por su parte, el DJ asegura que no tiene ningún problema con el empresario, aunque reconoce al principio le costó asumir lo que estaba pasando

La reacción de Irene Rosales

Como decimos, Irene Rosales le lanzó un dardo a Kiko Rivera y le recordó algo: «Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, así que no sé por qué nadie tiene que hablar de eso». El músico ha recogido el guante y se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para profundizar en este asunto. Lo primero que ha hecho ha sido recalcar que no tiene ningún problema con la madre de sus hijas precisamente por eso, porque tienen a dos personas en común que les mantendrán vinculados toda la vida.

El hijo de Isabel Pantoja sospecha que Irene Rosales no está siendo sincera al 100%. No le cuadran las fechas y ha compartido sus dudas con los espectadores de Telecinco. «Tú imagínate que lo dejamos un martes, y tú el miércoles ya estás con este chico… Entonces, por lógica esto tuvo que empezar antes», ha declarado en el plató de Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

La reacción de Irene Rosales. (Foto: Instagram)

Irene no quiere entrar en ninguna guerra. Ya ha dado su versión y sigue insistiendo en que su relación con Guillermo surgió de forma causal. En LOOK hemos estado atentos a sus redes sociales para descubrir su reacción a la última entrevista de Kiko Rivera y nos hemos dado cuenta de que ha publicado una imagen de su novio en un avión. «Donde el cielo toca la calma», ha escrito.

La ex colaboradora de Telecinco ha dejado claro que quiere distanciarse de los problemas que rodea a Kiko Rivera. Ha apostado por la «calma» y ha dado carpetazo a la polémica.

Kiko Rivera da un giro de 180 grados

Kiko Rivera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Es curioso que Guillermo haya cambiado de actitud justo en este momento. Hasta hace relativamente poco, Kiko Rivera aseguraba que no iba a participar en nada que tuviese que ver con el mundo del corazón porque había decidido centrarse en su faceta de artista. Sin embargo, ahora ha cambiado su hoja de ruta y es la segunda vez que habla en dos semanas.

Por suerte, Kiko promete que ahora sus declaraciones no nacen desde el rencor, sino desde la necesidad de expresarse para pasar página y sanar sus heridas cuanto antes.