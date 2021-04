Norma Ruiz ha cumplido uno de sus sueños más esperados. La actriz acaba de convertirse en madre por primera vez. Así lo anunciaba ella misma el pasado domingo a través de su perfil de Instagram. Lo hacía con una entrañable imagen en la que aparece la manita de su pequeña agarrada a la suya propia. «Nada se puede comparar al nacimiento de un primer hijo… No podemos estar mas felices @boscojamesb y yo con nuestra niña Alma, que ha nacido hoy 18 de abril. Amor en estado puro», ha escrito la intérprete en su perfil

Una feliz noticia que ha llenado de alegría a Norma Ruiz y a su pareja, Bosco James, que el pasado 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes anunciaban con gran ilusión a través de las redes que iban a convertirse en padres: «los Reyes este año nos han traído el mejor regalo del mundo. Estamos felices», escribía la actriz en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que ya presumía de barriguita.

A sus 38 años, en los últimos meses la intérprete no ha dejado de compartir los detalles de cómo ha ido evolucionando su embarazo con sus seguidores, a quienes ha querido revelar todos los detalles de esta etapa tan especial de su vida. Fu en el año 2014, la actriz tomó la decisión de congelar sus óvulos por si acaso tardaba más tiempo en decidirse a dar el paso de quedarse embarazada: «Aunque te encuentres muy joven no sabes cómo estás por dentro, piensas que igual cuando quieras serlo ya no podrás», confesó entonces.

Norma Ruiz y Bosco James mantienen una sólida relación desde hace años, al menos desde el año 2015, fecha en la que se publicaron las primeras imágenes de la pareja junta. No obstante, siempre han preferido llevar una vida discreta, alejada lo más posible del foco mediático en lo que respecta a los detalles de su relación.

A día de hoy, Norma Ruiz es uno de los rostros más conocidos de la ficción nacional. Uno de sus trabajos más conocidos fue el papel de Bárbara en la popular serie “Yo soy Bea”, pero también ha participado en numerosas series como “La que se avecina” o “El Ministerio del Tiempo”. Por su parte, Bosco James se mantiene alejado del mundo del espectáculo. Golfista de profesión, desarrolla su trabajo como entrenador de la escuela de ‘Golf Coaching Academy’ de Madrid, aunque es licenciado en Business Administration & Sport Marketing. Él mismo ha declarado su pasión por este deporte, que lleva practicando desde que tenía 5 años. Seguro que no tarda en inculcarle esta amor a la pequeña Alma.