¿Niño o niña? Carla Barber desvela el sexo de su segundo hijo

Carla Barber está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Tan solo seis meses después de dar a luz a su primer hijo, Bastian, la ex concursante de Supervivientes está de nuevo embarazada y esperando repetir experiencia. Tal el su ilusión por este nuevo comienzo que, durante el bautizo del pequeño, ha recibido una gran sorpresa: ya sabe el sexo del bebé que está esperando.

Aunque con su primer hijo, Carla anunció que era niño en el mismo momento del nacimiento, en esta ocasión ha querido hacerlo de forma diferente. Ha sido durante el banquete del bautizo de Bastian cuando la doctora y su prometido, Joseph, han realizado el tradicional gender reveal que se ha hecho viral en la red. Entre humo y confeti, la ex pareja de Diego Matamoros ha revelado que lo que esperan es ¡otro niño!. El color azul de la bengala no ha dejado lugar a dudas.

Barber ha querido compartir este momento tan especial con sus seguidores, publicando un vídeo donde se ve claramente su felicidad y la de su pareja en esta nueva aventura. Un post que no ha tardado en llenarse de comentarios de felicitación y enhorabuena. Y es que, el hecho de que la que fuera Miss España en 2015 sepa ya el sexo de su bebé significa que ya habría atravesado el primer trimestre del embarazo. Una cuestión que no ha pasado desapercibida y que no ha estado exenta de polémica, pues ha sido muy criticada por el poco tiempo que habría pasado desde la cesárea.

El sorprendente anuncio de su embarazo

La doctora anunció el pasado lunes que estaba esperando su segundo hijo, apenas seis meses después de haber dado a luz. “Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices!!!! Estoy deseando contaros mucho más”, escribió en su cuenta de Instagram, donde recibió muchos mensajes de cariño, pero también innumerables críticas.

El 2 de mayo de 2022 nació Bastian, el primer hijo de la doctora, un bebé muy deseado que llegó al mundo por cesárea y que pesó 2.850 gramos. Un nacimiento de lo más complejo pues, como anunció ella misma, el bebé traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello. Sin embargo, esta experiencia agridulce no ha frenado sus ganas de volver a ser mamá, pues ya ha dicho en más de una ocasión que su intención es crear una familia numerosa junto al hombre que le ha devuelto la ilusión. Lo que nadie se esperaba es que fuera tan pronto.

Pero, a pesar de todas las críticas que ha recibido, la ex concursante de Supervivientes tiene claro que la maternidad es lo mejor que le ha pasado en la vida. “Sentirle, escucharle y verle nada más salir fue una sensación indescriptible que jamás olvidaré”, expresó tras el nacimiento del pequeño. Tan solo dos días después, Carla ya estaba en casa junto al nuevo amor de su vida: “Has pasado a ser lo que más quiero en el mundo. Las horas del día se convierten en segundos cuando te miro y no existe amor suficiente para explicar todo lo que siento por ti”.